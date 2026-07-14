海瑅灣II上樓書 涉1,284伙 最快月內推售

信和、嘉華、嘉里、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城XIIIA期正式命名為海瑅灣II， 項目已上載樓書，共提供1,284伙。信和執行董事田兆源說，計劃先以價單形式推盤，有機會周內開價，最快月內推售，短期內開放全新示範單位供參觀。

1期累售832伙

田兆源說，項目1期累售832伙，共套現75億元，平均成交呎價約17,354元，買家普遍鍾情項目位於鐵路上蓋。而2期項目最近鐵路站，內園單位景觀主要望其他期數，特色單位有望創項目新高。

對於樓市，田兆源認為，上半年一手及二手交投理想，且銀行積極提供不同優惠，相信下半年持續向好發展。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，1期項目銷情理想，最高成交價及成交呎價單位為1A座56樓A室，面積1,154方呎，以2,692.4萬元售出，成交呎價23,331元。

提供1房至3房

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇稱，海瑅灣II戶型分佈涵蓋1房至3房，提供約1,284伙，主打2房，佔整體超過7成。