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白石角站｜受惠鐵路效應 海日灣II單日連售5伙 天台特色戶1966萬沽

新盤速遞
更新時間：10:25 2026-07-14 HKT
發佈時間：10:25 2026-07-14 HKT

新盤持續錄成交，當中受惠港鐵東鐵綫白石角站新選址的大埔白石角海日灣系列，昨天單日連售5伙，成交價介乎1515.8萬至2986.2萬，合共套現逾9633萬。

億京旗下海日灣II昨日售出的單位，包括2座8樓A室，單位面積1866方呎，屬於4房2套戶型，成交價2986.2萬，成交呎價16003元；以及9座20樓J室，屬3房1套連天台特色戶，單位面積1019方呎，連899方呎天台，成交價1966.3萬，呎價約19591元。

受惠港鐵東鐵綫白石角站新選址的大埔白石角海日灣系列，昨天單日連售5伙，成交價介乎1515.8萬至2986.2萬，合共套現逾9633萬。
受惠港鐵東鐵綫白石角站新選址的大埔白石角海日灣系列，昨天單日連售5伙，成交價介乎1515.8萬至2986.2萬，合共套現逾9633萬。

海盈山呎價3.97萬

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期，昨日售出1B座21樓B室，單位面積960方呎，屬於3房1套戶型，以3812.6萬成交，呎價約39715元。成交紀錄冊資料顯示，買家選用成交期為90天的付款辦法。

此外，嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣亦錄成交，最新售出單位為2C座26樓E室，單位面積315方呎，屬1房間隔，以739.2萬成交，呎價約23467元。

明翹匯複式4920萬售

佳明集團旗下青衣明翹匯，昨日以招標方式售出最後1伙，為項目2座33樓及35樓A室頂層複式戶，屬於4房3套連獨立廚房及化妝間設計，單位面積2728方呎，連439方呎平台，成交價4920萬。明翹匯全盤776伙已悉數沽清，總套現金額58.5億。

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，料於今年第三季推出集團首個港島區豪宅項目發售，為北角堡壘街精品式酒店住宅。集團同系何文田明寓最後2伙逾2700方呎的複式豪宅，料將「賣一間加一間」。

由The Development Studio（TDS）發展的上環42 TUNG ST.最新售出17樓及17U樓複式單位，單位面積1157方呎，屬於3房2套戶型，成交價3812.6萬，成交呎價約32952元。

太古地產牽頭發展的柴灣海德園，昨日再錄得一宗2房1套單位成交，成交價逾1066萬，呎價約18604元。

相關文章：白石角站落實 業主即反價5% 代理料區內樓價升一成 1房月租逼近1.7萬
 

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