滶蘊限量加推5伙兩房 1483萬起下周一發售

近日不少發展商主力推售貨尾單位，新世界發展的九龍塘豪宅新盤滶蘊，自推出以來備受市場追捧，該盤昨推出新一份銷售安排，限量加推5伙2房單位，於下周一（13日）發售。

單位面積435至584方呎

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，是次加推單位面積介乎435至584方呎，扣除最高8.5%折扣及6%提前成交現金回贈後，折實售價逾1482.94萬至1947.84萬，折實呎價約31631至35405元。

另外，項目亦於同日更新價單，為其中10伙2房戶增設「匠心家具組合」，方便投資客直接將單位出租或用家自用。項目自上月推售至今售出61伙，套現近27億。

柏蔚森670萬沽 創同類新高

同系夥拍遠東發展合作的啟德柏蔚森II再錄成交，為2座18樓J室，面積287方呎，採1房連開放式廚房設計，單位可享開揚維港海景，成交價670.8萬，造價創該盤同類型單位新高紀錄，呎價約23373元。

據了解，買家參觀現樓示範單位及會所後，認為較同區其他新盤優勝，因此購入單位作自住用。柏蔚森系列自現樓以來已售出305伙，套現逾24億，而自開售以來則累售942伙，套現逾69億，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市。