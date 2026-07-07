港鐵屯門第16區站2期招意向 估值最高逾108億 下周一截收

樓市氣氛持續向好，港鐵昨日突擊就屯門第16區站第2期「巨無霸」物業發展項目，邀請發展商或財團提交發展意向書，截收日期為下周一（7月13日）。綜合市場最新估值約96.82億至108.92億，平均每方呎估值約3200元至3600元。

下周一截收

港鐵表示，項目毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站，屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030竣工。屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫，提升與香港各區及跨境的連繫。

第2期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處，住宅總樓面上限約269萬方呎，料可提供約5510伙，商業總樓面上限則約33.47萬方呎。

港鐵今年4月曾就上述項目到訪地建會，向逾30名商會會員介紹項目內容及商務安排。據了解，除長實、新地、恒基、信和、會德豐地產及華懋等本地發展商之外，中資發展商如中國海外及華潤等亦有代表出席。地建會執委會主席梁志堅曾表示，項目位處成熟社區，交通及配套完善，具備良好發展潛力。

港鐵指出，會在收到意向書後，將經甄選之投標者入圍名單，邀請發展商或財團遞交正式標書，投標者可選擇競投住宅或與商場一併發展。

最新估值約96億至108億

屯門第16區站第2期項目，料為過去40年來最大單一招標鐵路物業期數。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，預期意向書數目會有27至28份，但規模如此大的項目，料最終只會有3至4份標書，其中包括發展商合組財團參與競投，較第1期標書為少。

梁沛泓又說，入標的發展商或財團會有能力營運商場，因此除非港鐵回購價特別高，中標財團會選擇持有商場，商住樓面合計每方呎估值約3200元至3600元。

資料顯示，項目第1期合共接獲6份標書，最終由新地奪得，補地價金額約17.56662億，按住宅可建總樓面約60.11萬方呎計算，平均每呎樓面補地價約2922元。