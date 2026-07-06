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恒基下半年推4盤涉近600伙 首岸第2期主打中型戶

新盤速遞
更新時間：15:27 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:27 2026-07-06 HKT

恒基牽頭，夥拍希慎及帝國合作發展的紅磡首岸4期銷情理想，恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，系列項目累售659伙，套現約56億元，佔已推出單位近9成。

倫國新透露，部門下半年有4個項目準備推出，包括紅磡首岸新期數，即第2期項目，涉384伙，主打中型單位。

另外部署推山頂盧吉道洋房項目，設1座洋房，可建樓面約11,700方呎。旺角利奧坊新期數及中環伊利近街1期就分別提供逾120伙及約90伙。將視乎市況，按市場需求及建築進度決定推盤順序。

料樓市下半年平穩發展

倫國新說，上半年錄1.15萬宗一手成交，樓價都錄上升，市況理想，預計下半年平穩發展。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹說，項目與HYROX合作，於住戶會所內設7個區域，為住戶帶來全面身心訓練。

HYROX 亞太區營運總監尹俊堯指出，HYROX規模近年持續擴大，吸引不少人參與。於首岸將設全港住宅項目中首個官方HYROX Training Club。

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