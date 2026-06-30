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九龍塘博峯突擊上樓書 累收近千查詢料快開售

新盤速遞
更新時間：10:41 2026-06-30 HKT
發佈時間：10:41 2026-06-30 HKT

麗新旗下九龍塘廣播道豪宅新盤博峯，自5月中公布命名之後，累積接獲近千宗查詢，昨日發展商乘勢突擊上樓書，預計短期內可取得入伙紙，現正籌備3個現樓裝修單位，市場相信快將開售。

接獲近千宗查詢

麗新發展行政總裁陳少華表示，博峯位於九龍傳統豪宅地段，為迎合買家對私隱度的追求，項目每戶設私人升降機大堂，同時車位比例高於1比1，兩間設獨立門牌洋房更各配備2個獨立車位。是次上載樓書主要是回應市場，讓準買家更全面了解項目。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，博峯接近現樓，預計短期內可取得入伙紙，正籌備3個現樓裝修單位，當準備就緒將開放予準買家參觀。

正籌備3個現樓裝修單位

項目僅提供46伙，包括一幢樓高12層住宅大樓，提供40個標準單位及4個天際特色戶。標準戶型涵蓋3房雙套至4房雙套，面積分別1089方呎及1322方呎。天際特色戶位於項目12樓及15樓，單位面積2207方呎至2217方呎，設有私家平台或天台。

項目另設兩幢獨立門牌洋房，當中1號洋房為全盤面積最大，達2623方呎，採4套房設計，連1215方呎花園、1080方呎天台及私人停車位，獨立門牌為廣播道73號。

2號洋房面積為2621方呎，同屬4套房設計，設1351方呎花園、1080方呎天台及私人停車位，獨立門牌為廣播道71號。

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