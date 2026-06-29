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復星清水灣前邵氏片場重建項目動工 預明年底推售

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更新時間：15:25 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:25 2026-06-29 HKT

復星國際發展的西貢清水灣前邵氏片場活化及重建項目於今日進行動工儀式，發展商表示項目目標客源本地及內地客各佔一半，另外最快會在明年年尾推出應市，預計於2030年完工。

復星國際董事長郭廣昌表示，項目位於邵氏兄弟電影王國的發源地，曾拍攝多部華語經典電影，承載深厚歷史與藝文色彩。項目經過12年籌備及10年補地價後，從香港地產市場起起落落中堅持下來，如今終於在樓市回暖情況下動工，並對香港發展充滿信心。

計劃提供逾800伙住宅

復星香港公司董事長劉亞尼表示，目前項目有興趣客群中，本地與內地客各佔一半，當中不乏鄰近科技大學的教授，計劃興建約40幢大樓，提供逾800伙住宅單位，總樓面面積逾100萬方呎，預計一半為海景戶。項目現時預計於2030年完工，最快可在明年年尾推售。定價方面會按集團自身內部標準而定，並且價錢會相對保守，讓項目買家能輕鬆入市。

劉亞尼續指，項目作為集團在香港首個住宅項目，相信可以成為香港新指標。對於未來樓價走勢，他亦指希望樓價可以緩速上行，讓更多人有機會買樓。

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