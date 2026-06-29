潤發倉「巨無霸」重建項目快登場 涉逾2200伙 華潤置地（海外）施偉賢：採分階段推售策略

樓市氣氛保持理想，發展商做好下半年推盤部署。華潤置地（海外）與華潤合作發展的西南九龍潤發倉庫「巨無霸」重建項目，合共提供逾2200伙，項目第1期去年8月已申請預售樓花，發展商有信心短期內獲批，並隨即推出市場，涉及507伙。

訪問言論重點 西南九龍潤發倉重建項目涉逾2200伙，規模屬過去10年九龍市區罕見

第1期料短期獲批售樓紙，將隨即推出市場

採「配套先行」策略，基座商場落成時間與第1期住宅相若

項目屬「世界盤」，有望吸引不同客源

看好本港樓市前景，將穩步增加在港投資

積極研究投地及與其他發展商合作發展的機會

北都屬本港未來發展重要引擎，看好區內發展潛力

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢接受訪問時表示，上述項目可建總樓面約157.9萬方呎，規模之大屬過去10年九龍市區罕見，尤其於西南九龍一帶，同時是公司至今在港發展的最大型項目。

總樓面逾157萬呎

施偉賢又說，該盤屬大型綜合發展項目，住宅分為6期發展，每個期數設有1座住宅大樓，將採取分階段推售策略，其中第1期預售樓花申請已進入尾聲，有信心短期內獲批，之後將隨即推出市場。

該期數涵蓋1房至3房多元間隔，不同戶型伙數大致相若，相信能夠迎合不同買家需要。

華潤置地（海外）施偉賢（中）表示，西南九龍潤發倉庫重建項目部署短期內登場。右為孔建，左為岑菲菲。

九龍市區罕見大規模

施偉賢續指出，項目基座設有面積約10萬方呎商場，連同周邊配套設施，為住戶構建完整、具生活感及「煙火氣」的完整社區。整個項目料於2028年起分階段落成，6期住宅計劃2029年全部完成，由於公司奉行「配套先行」策略，基座商場落成時間將與第1期住宅相若。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建形容項目屬「世界盤」，預期能夠吸引不同類型買家，包括本地用家客戶群購入單位作自住或換樓之用，以及來自大灣區的投資客和自住客。另外，相信在全球尋求資產配置的投資者和專才，對項目單位都會有興趣。

西南九龍潤發倉重建項目涉逾2200伙，規模屬過去10年九龍市區罕見。

共提供逾2200伙

發展商今年2月為項目第2至4期申請售樓紙，合共涉及1065個單位。孔建指出，除正準備於短期內開售的第1期之外，餘下期數的銷售計劃亦正在部署中，將視乎第1期銷情決定推售步伐。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，項目配套有不少獨特優勢，交通方面享有3站優勢，最近為港鐵南昌站，同時可前往長沙灣站及荔枝角站，可輕鬆到達高鐵站往返內地。項目周邊有多間名校，包括英華書院等。

除潤發倉庫重建項目之外，公司有多個發展中項目，其中中環贊善里項目，定位為高端服務式住宅，可建總樓面面積約4.4萬方呎，設有約80伙，單位間隔涵蓋開放式至3房，現時屬於預租階段，價格將參考市場其他項目，反應理想。

華潤置地（海外）與新世界合作發展的元朗南龍田村項目，分為兩期發展，可建總樓面面積分別約27.9萬方呎及約44.3萬方呎，公司看好北部都會區屬本港未來發展重要引擎，具有發展潛力。

豪宅項目方面，南區壽山村道39號項目，現正處於設計及發展初期，由於坐落傳統豪宅區，料以洋房為主。

至於油塘東源街華東貨倉重建項目，由華潤置地（海外）與華潤建材科技共同發展，可建總樓面面積約17.9萬方呎，由於位處臨海地段，料單位能享海景，現時項目已完成規劃申請。

看好北部都會區發展潛力

美國加息預期升溫，華潤置地（海外）施偉賢認為，現時仍屬相對低息環境，公司繼續看好本港樓市發展，將穩步增加在港的投資，除對政府土地，以及港鐵、市建局的項目感興趣之外，北部都會區屬本港經濟新引擎，具有發展潛力，屬公司關注的區域。

施偉賢表示，現時市場資金充裕，今年初起樓市一直維持不錯熱度，無論用家或投資客均見活躍，預計政策紅利因素持續，包括政府積極引入外來人才，令到住屋需求增加。

雖然美國加息預期升溫，但施偉賢認為現時仍屬相對低息環境，相信買家會繼續入市，其中位於市區的大型發展項目，或周邊有優質資源配套的樓盤可看高一線。

研與其他發展商合作

問及公司未來的發展，施偉賢說，由於看好本港樓市發展，將穩步增大在港的投資，對上一個合作項目，為與保利置業發展的啟德澐璟，成功為公司品牌建立良好基礎，開售至今累售約470伙，佔整體單位數目約8成，總成交金額達170億，未來會有序推售餘下單位。

施偉賢又表示，公司對政府土地，以及港鐵、市建局的項目均感興趣，當中會較留意位於市區的發展機會，主要因這類項目周邊會有較全面的生活及交通配套，可以為住戶打造更優質生活。

另外，北部都會區屬本港經濟新引擎，具有發展潛力，同樣屬公司關注的區域。除上述途徑增加土儲外，公司還會積極研究與其他發展商合作，以獲得發展機會。

記者 蔡子俊