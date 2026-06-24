維港．灣畔夥代理推置業優惠 最高總值16.8萬

中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德新盤維港．灣畔，自推售以來銷情理想，中原特別推出維港．灣畔七一置業優惠，總值16.8萬元。

中原啟德新區營業董事吳妙粧表示，今年上半年，樓市交投旺勢不減。據中原分行統計，年初至今啟德新區暫已錄得超過1,800宗一手成交，較去年上半年780宗急升1.3倍，反映區內新盤交投氣氛熾熱，備受買家追捧。另外，該盤已累積售出354伙，總合約金額逾62億元。

由今年6月25日至7月7日，經中原購入維港．灣畔的首6名一手買家，可獲贈盛宴餐飲禮券，每個優惠名額價值28,000元，優惠總值高達168,000元，優惠名額價值及總值僅供參考，先到先得，送完即止。