雅盈峰4房1.09億招標沽 每呎6.8萬創雙新高
更新時間：15:36 2026-06-21 HKT
發佈時間：15:36 2026-06-21 HKT
發佈時間：15:36 2026-06-21 HKT
盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，今日（21日）以招標形式售出25樓A室，屬「CROWN COLLECTION」系列的4房雙套連工作間及私人平台間隔，面積1,608方呎，外連78方呎私人平台，成交價逾1.09億元，呎價68,000元，呎價及成交價均破項目紀錄 。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，是次買家充分認同中半山作為香港傳統頂級豪宅區的價值，既能緊貼中環核心商業區的國際都會脈搏，同時擁有鬧中取靜的居住氛圍，對區內極罕有優質新盤高度青睞。
項目截至今日已累積成交90伙，總成交金額近29億元 。
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