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新盤市場單日沽10伙 海德園佔3宗 2房招標售1019萬

新盤速遞
更新時間：09:44 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:44 2026-06-14 HKT

新盤市場昨單日沽約10伙，最矚目為太古地產牽頭發展的柴灣新盤海德園連沽3伙，套現約2,730.6萬，該批單位成交價由852.3萬至1,019.2萬，呎價約15,872至17,787元；當中造價最高為3座7樓H室，面積573方呎，屬2房間隔，以1,019.2萬招標方式成交，呎價約17,787元。

DEEP WATER SOUTH招標3714萬沽

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤DEEP WATER SOUTH 6B期，以招標方式錄成交，為1B座29樓A室，面積918方呎，屬3房套及工作間連洗手間，成交價逾3,714.5萬，呎價40,463元。整個項目開售至今累售181伙，套現近33.6億。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤單位全數為3房及4房大宅，位處港島南地段，加上項目以南法奢華生活設計概念，深受城中名人富豪、家族辦公室及專業人士青睞。

宏安旗下黃大仙薈淳亦新錄成交，為20樓E室，面積360方呎的2房戶，以708.8萬成交，呎價約19,689元。

高臨重推6伙 同日發售車位

另外，資本策略旗下佐敦彌敦道350號高臨，已屆現樓，自正式開放後獲市場眾多查詢，項目昨日上載最新銷售安排，將於周三（17日）重新推售6個單位，包括2個1房戶、3個2房及1個3房單位，面積由272至707方呎。

其中1房單位將於當日早上11時以先到先得形式發售，而2房及3房單位亦將於同日11時以招標形式推售，於同日12時截標。該盤同日亦推出住宅車位發售，涉及13個住宅車位及3個電單車車位。

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