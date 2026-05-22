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#LYOS連傢俬花園複式戶 推售半小時以1268萬沽

新盤速遞
更新時間：16:50 2026-05-22 HKT
發佈時間：16:50 2026-05-22 HKT

長實發展的洪水橋新盤#LYOS，今日沽出1伙花園複式戶，單位推出後僅半小時即迅速獲承接，為H48號屋，屬連車位及連全屋新傢俬單位，面積778方呎，以1,268.1萬元成交，呎價約16,299元。單位採複式設計，坐擁三重戶外空間，包括112方呎地下花園、1樓平台及306方呎天台，屬市場罕有戶型。

據了解，買家為中港人士，因經常往返兩地，鍾情項目地理優勢，駕車往深圳灣口岸僅約15分鐘，交通便捷。

長實營業部高級營業經理梁焯鏗表示，近日樓市氣氛向好，業界普遍認為今年樓價升勢有望持續，買家入市步伐明顯加快。現時同區新盤3房分層單位成交價普遍1,300萬元以上，而市場上同時擁有天台、平台及花園的複式單位供應極為罕有，更難以「萬幾蚊呎價」入手；相比之下，#LYOS擁三重戶外空間的特色複式戶型性價比更具優勢。

他續指市場特色戶型持續錄得承接，現時項目的花園複式戶供應僅餘最後6伙。

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