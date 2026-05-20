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PORTO加推18伙 每呎均價2.8萬

新盤速遞
更新時間：21:18 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:18 2026-05-20 HKT

宏安旗下鴨脷洲PORTO銷情理想，今宣布同步加推價單第5號，涉及18伙，供開放式及2房單位，折實平均呎價約28,057元，折實售價527.3萬元起。

宏安程德韻(圖左)表示，PORTO已累售55伙。圖右為黃文浩。
宏安程德韻(圖左)表示，PORTO已累售55伙。圖右為黃文浩。

宏安執行董事程德韻表示，項目自推出以來一直備受關注，已累售55伙，其中5月9日首輪銷售日過後至今成功沽出11伙。為回應市場需求，乘勢以原價加推價單第5號，以提供更多優質單位予買家選擇。

宏安營業及市務總經理黃文浩表示，是次價單屬原價加推，主要包括開放式的J室及一房的B室，亦有部分高層兩房A及C單室，折實售價由527.3萬至1,246.7萬元；項目同步上載銷售安排第3號，推出共6伙將於周日(24日)起以先到先得得形式發售，單位全屬1房戶型，部分單位如高層B單位可享開揚避風塘海景。
 

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