名日．九肚山12伙指定戶新增折扣 金額由48萬至88萬不等

長實發展的沙田九肚山豪宅名日．九肚山，整個項目截至4月13日已累售228伙，套現逾35億元，現僅餘38伙供應。

發展商今日公布，為1座12伙指定海景3房及4房單位推出全新價單；除維持現有優惠外，特別新增「明智必選」優惠 ，由4月18日起，凡購入上述12伙指定單位買家可享有額外售價折扣，金額由48萬至88萬元不等。12伙精選單位最低折實實用面積呎價僅約16,358元，折實售價由1,722.526萬元起(第1座15樓B室)。最新價單及銷售安排已上載至項目網站。

是次推出12伙均位於第1座，廳房座向東南，景觀開揚，可遠眺沙田吐露港海景，其中6伙為3房套連工作間及洗手間間隔，面積1,053方呎；另外6伙為4房雙套連工作間及洗手間間隔，面積1,213方呎。

長實營業經理詹勳榮表示，如以現時同區新供應樓價水平比較，相約價錢即可購入位處九肚山低密度豪宅地段、坐擁區內罕有正向吐露港海景的單位，同時享有更寬敝舒適居住空間，名日．九肚山整體性價比優勢明顯，無論自住升級或長線投資。