黃金海灣·意嵐平台特色戶呎售1.46萬
更新時間：12:39 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:39 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:39 2026-03-28 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，近期連環錄特色戶成交個案，昨日再沽出一伙平台特色戶戶，成交價611.8萬，呎價達1.46萬。
上述單位為3座3樓B室，面積418方呎，屬2房間隔，附連160方呎平台，成交金額611.8萬，呎價14636元。該悉，買家為外區客，喜愛項目周遭環境設施，鄰近青山灣，環境優美，故購入單位自住。
租金回報達5.3厘
自該盤入伙後，租賃市場持續暢旺，備受租客追捧，而且其租金回報表現向好，高達5.3厘；消息指，該屋苑5A座低層K室，面積206方呎，最新以每月8800元租出，呎租約43元。據了解，業主於2024年以200萬購入上述單位，租金回報率約5.3厘。
而5B座中層J室，面積204方呎，新近以8500元租出，呎租約42元。資料顯示，業主於2024年以209.9萬購入上址，業主可享約4.9厘租金回報率。5A座中層N室，面積236方呎，單位以每月8500元租出，並預繳付一年租金，涉及全年租金約10.2萬，呎租約36元。據悉，業主於2024年以236.7萬買入，租金回報率約4.3厘。
另外3座中層H室，面積312方呎，單位以每月1.1萬獲承租，呎租35元。據了解，業主於2024年8月以335.8萬購入單位，按最新租金計算，租金回報率3.9厘。
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