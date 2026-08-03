淺水灣花園「三按」銀主盤9300萬推拍 附設大花園及天台 較其他放盤叫價低逾兩成

淺水灣為港島南區豪宅地段，擁有優美泳灘，加上部分屋苑依山而建，配合低密度住宅群，私隱度高，深受實力買家追捧，區內淺水灣花園一個銀主盤推出拍賣，開價9300萬，較其他放盤叫價低23%，平均呎價43703元。

忠誠拍賣行發言人表示，淺水灣花園9號洋房，面積約2128方呎，附連1745方呎花園及730方呎天台，單位屬銀主盤，開價9300萬連同兩個車位推拍，呎價43703元，將於本周三（5日）拍賣，同場共約17項物業可供競投。

先後三次抵押物業

淺水灣花園過去10年內未錄新成交，該屋苑最新放盤叫價1.2億，是次推拍大宅較叫價低2700萬或約23%。資料顯示，上述推出拍賣的洋房，在淪為銀主盤前，曾於2006年以2950萬成交，惟買家近年先後三次將物業抵押予財務公司借取款項，最終因無力還款，物業淪為銀主盤。附連大花園及天台

小學校網為18，雖缺乏傳統名校，惟區內學校注重輕鬆學習環境，直資小學如聖保羅男女中學附屬小學及聖保羅書院小學均為區內熱門學校。

中學校網為南區，名校包括嘉諾撒聖心書院、聖公會呂明才中學等，另外有港大同學會書院和聖士提反書院兩間知名直資中學。

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