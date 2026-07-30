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九龍塘又一居銀主盤1200萬拍出 5客搶高逾兩成

筍盤推介
更新時間：11:15 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:15 2026-07-30 HKT

黃開基昨舉行拍賣會，推出26項物業供競投，並即場拍出3個銀主盤，最矚目為九龍塘又一居13座低層B室，面積約737方呎，單位現則2房套設計，銀主開拍價980萬，獲5枱客搶高220萬或22%，以1200萬拍出，呎價16282元。

位於又一村瑰麗路21號的又一居於1992年開始入伙，共有32座提供1816伙，面積介乎439至1517方呎。屋苑合共設有3個會所，提供如健身室、壁球場、游泳池等設施予住戶使用。另外，屋苑交通亦見方便，步行約10分鐘內即可到達港鐵九龍塘站，或到達又一城乘搭專線小巴及巴士，來往深水埗、尖沙咀、黃埔及長沙灣等各區。

相關文章：又一居原則3房 開價980萬拍賣 低估值28%

另外兩間分別為天水圍嘉湖山莊景湖居4座低層C室，面積約546方呎，採3房間隔，銀主開拍價380萬，獲3枱客搶高30萬或約8%，以410萬拍出，呎價7509元。

而元朗柏巒2期2座低層A3室銀主盤，面積348方呎的1房戶，附連55方呎花園，開拍價280萬，最終以310萬拍出，呎價8908元。

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