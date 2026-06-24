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大圍溱岸8號 3房1套覽園池翠景 車公廟站上蓋｜睇樓王

筍盤推介
更新時間：12:25 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-24 HKT

港鐵車公廟站上蓋屋苑溱岸8號，坐擁交通便捷之利，同時自成一隅，居住環境舒適。屋苑現正有一個高質3房1套單位放盤，位於5座低層D室，實用面積729方呎。單位內櫳附帶雅緻靚裝，客飯廳連接露台，飽覽內園泳池及翠綠山景。

溱岸8號由4座物業組成，共提供約981個單位。今日推薦的放盤單位，實用面積729方呎，甫入廳堂即展現其優勢，空間採長形開則，客飯廳涇渭分明，加上特高樓底與淺色調室內設計，配合廳堂的落地玻璃引進自然光，延伸外接露台，近賞屋苑標誌性的內園泳池，遠眺綿延翠綠山景。

港鐵車公廟站上蓋屋苑溱岸8號5座3房1套單位，實用面積729方呎，內附雅緻裝修。
港鐵車公廟站上蓋屋苑溱岸8號5座3房1套單位，實用面積729方呎，內附雅緻裝修。
客飯廳間隔分明，特高樓底配合落地玻璃，空間感大增。
客飯廳間隔分明，特高樓底配合落地玻璃，空間感大增。
單位外接露台，坐擁內園泳池及翠綠山景雙重景致。
單位外接露台，坐擁內園泳池及翠綠山景雙重景致。
主人套房採淡粉色溫馨設計，傢具擺設整齊實用。
主人套房採淡粉色溫馨設計，傢具擺設整齊實用。

729呎附賞景露台

飯廳一隅巧妙裝設餐邊櫃，提升收納機能，並置有方正的4人飯桌，滿足一家人用餐需要。客飯廳之間以矮櫃優雅作區隔，客廳空間寬敞，擺放舒適沙發與電視地櫃後仍感充裕，各式家電布局井然有序。單位採3房1套布局，房間均方正實用。

必睇靚位

  • 港鐵車公廟站上蓋，交通便利
  • 全屋新淨新派裝修
  • 望內園泳池景
  • 3房1套，間隔四正

放盤單位資料

物業名稱：怡林閣
地址：摩星嶺道2A號
樓齡：38年
單位：C座低層
實用面積：2601方呎
間隔：5房3浴
叫價：4380萬元(連2有蓋車位)
呎價：16840元
代理行：OKAY.com 屋企
相片由代理行提供

 

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