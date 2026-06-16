大坑上林 豪宅地段2房2套 室內裝潢企理｜睇樓王

大坑半山一帶環境清幽宜人，坐落其中的著名豪宅上林，坐擁鬧中取靜的地理優勢。今日為大家精選屋苑2座低層A室的優質放盤，實用面積788方呎，採用市場少有的2房2套房，室內裝潢企理，現時最新月租叫價47000元。

甫入室內，全屋以一派柔和的淺色調為設計主軸，配搭客廳的大幅落地玻璃窗，全屋明亮。大廳空間寬敞闊落，即使擺放大型沙發組合後，依然保有極其充裕的活動空間。客廳外連景觀露台，住戶日間可俯瞰繁華錯落的城市樓景。

大坑半山一帶環境清幽宜人，坐落其中的著名豪宅上林，坐擁鬧中取靜的地理優勢。

大坑豪宅上林2座低層A室，實用面積788方呎，月租叫價47000元。

景觀方面，可飽覽大坑一帶開揚樓景。 睡房設雙邊大窗戶，引通透光線入室。 獨立浴室保養極為企理，並配置大面鏡櫃，方便住戶井然有序地擺放日常盥洗用品。

單位採雙套房布局，每個房間的間隔均極之方正。步入主人套房，可見空間已全面清空，方便新租客按個人喜好重新布置。房內的亮點在於裝有雙邊大型觀景窗，可將外圍的開揚景致引入室內。獨立浴室保養極為企理，並配置大面鏡櫃，方便住戶井然有序地擺放日常盥洗用品。

上林樓齡約16年，2座提供約270戶，住客會所提供泳池、健身室、宴會廳及兒童遊樂場等設施。由項目自駕出銅鑼灣不用約10分鐘車程。

放租單位資料

物業名稱：上林

地址：大坑道11號

樓齡：16年

單位：2座低層A室

實用面積：788方呎

間隔：2房2套

叫租：47000元

呎租：60元

代理行：中原地產

相片由代理行提供