陳美寶：進階版「監管沙盒X」接逾百項申請 低空經濟再邁另一里程碑

運輸及物流局局長陳美寶表示，特區政府去年3月推出低空經濟「監管沙盒」，令低空經濟由項目概念走進各現實場景，至今，香港的低空經濟再邁向另一里程碑：首個運用最大起飛重量約150公斤的高載荷無人機進行非傳統操作的項目正式登場，無人機更可增加負重，在工地操作中發揮無限可能。

超過20個項目進入恆常化和規模化運作

陳美寶在網誌表示，「監管沙盒」計劃在業界中口碑載道，自去年3月低空經濟「監管沙盒」起，已有超過20個項目進入恆常化和規模化運作，包括無人機進行建築物外牆清洗、基建勘察、設施巡檢、無人機匯演、物流吊運及低空技術評估，並由民航處就有關應用場景發布小型無人機通告，提供相關指引。由去年6月至今年5月，民航處已就有關恆常實際運作的應用場景批准共115項申請。

進階版「監管沙盒X」接逾百項申請

至於更進一步拓展測試五類技術更複雜、使用航空器更大型的應用場景的進階版「監管沙盒X」，陳美寶指，已接獲超過一百項申請，當中首批33個項目獲選在今年上半年起陸續進行測試。

陳美寶稱，低空經濟的起飛，將不同的政府部門與社會各界別緊密連繫在一起，為日常生活中創造出無限可能。並預告，在本月內，將會推出更多跨界別的合作項目。這些新項目不僅僅是技術上的嘗試，更橫跨了切實的民生應用與前沿的高新科技突破。不論是提升城市效率，還是優化市民的日常生活體驗，都將迎來令人矚目的里程碑。

