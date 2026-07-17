商用車司機體檢收緊 爭取明年中落實 議員倡設「自助體檢機」減財政負擔

政府提出收緊商用車輛司機須接受體格評估以獲發駕駛執照的年齡要求，由70歲提早至65歲；及縮短65歲或以上商用車輛司機駕駛執照的有效期，以增加年長司機體格評估的頻率，保障道路安全。立法會交通事務委員會今日（17日）討論相關安排，運輸及物流局局長陳美寶表示，為提升道路安全，有關修例要爭分奪秒，計劃暑假後向立法會提出修例建議，爭取明年中落實。

體檢費動輒過千 當局研引進「體檢自助機」

自由黨李鎮強表示，的士業界普遍認同體檢可保障道路安全，但司機擔心年滿70歲後要做「一年一檢」的財政負擔較大，因為在港體檢價格動輒過千元，關注當局會否聯同體檢公司、醫管局，甚至地區康健中心提供優惠體檢套餐。

選委界姚柏良指，自己在內地領取執照亦有使用「體檢機」，感覺相當方便，建議當局考慮利用相關科技以控制成本。委員會主席陳恒鑌亦稱，體檢定價要視乎醫生及市場，建議政府考慮長遠在地區康健中心推行司機體檢。

陳美寶表示，現在的建議整體是收緊要求以提升道路安全，當局已委聘顧問搜集一般體檢的市場收費，隨着日後制定標準化評估指引後，相信長遠可計劃設立體檢醫生名單或體檢中心，令價錢更貼近司機的負擔能力。

她續稱，當局正研究相關「自助體檢機」，可進行視力、聽力及簡單反應等測試，但體檢亦需要建立醫療配套及資源，當局將作進一步研究及探討；運輸署亦已計劃訂購類似的「自助體檢機」作為試點。至於有議員提出設立商用車司機的強制退休年齡，陳美寶對此持開放態度，當局希望搜集更多資料，並聽取議員和業界意見。

倡釐清癲癇患者發牌準則

醫療衞生界林哲玄指出，法例列明若司機患有癲癇症，是不可能獲發駕駛執照，但專家意見又認為，若醫生評估患者情況穩定，可考慮發證明讓患者領取駕駛執照，希望當局釐清如何處理這類患者的牌照問題。他亦希望當局可與醫衞局商討，讓醫生在「醫健通」輸入市民的健康評估紀錄，包括領取駕駛執照前的評估，供醫生日後診症時作參考。

運輸署署長謝詠誼表示，知悉議員有關癲癇症的建議，在正式修訂法例時，會審視如何修訂得更為完善。她稱不論是否駕駛者，「醫健通」都是市民掌握自身健康狀況的工具，當局亦希望負責體檢的醫生可經「醫健通」提交電子檢查證書。

運輸署研調整「至FIT安全駕駛大行動」

航運交通界林銘鋒希望當局可鼓勵更多醫生加入計劃，方便司機做評估並降低費用。對於當局指司機可使用醫療券作體檢，他指部分司機或認為醫療券是供個人看病之用，關注當局會否考慮為司機提供額外體檢補貼。他亦提及專營巴士強制安裝駕駛輔助系統及司機監測系統，能協助公司找出患有睡眠窒息症的司機，關注當局會否鼓勵商用車司機安裝有關系統。

謝詠誼表示，署方正積極檢視「至FIT安全駕駛大行動」，指出大行動現行檢測項目較為基本，未必能完全對應職業司機需要關注的健康項目，故正考慮是否需要作出調整。此外，大行動現時歡迎所有年齡的商用車司機參與，若政策大方向是針對65歲以上的商用車司機，大行動的目標年齡群或亦需相應更改。

實政圓桌議員莊豪鋒表示，如果通過體檢後發生重大意外，應將負責體檢的醫生轉介醫委會。不過陳美寶直言建議不切實際，「其實一宗意外的成因可能有多方面因素，除了個人因素、現場環境、其他使用者情況，所以不能一概而論。」

記者：郭詠欣