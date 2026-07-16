大棋盤︱讀醫續成熱門 如何培養狀元變仁醫？

中學文憑試放榜，今年誕生24名「狀元」，創歷年新高。每逢放榜季節，狀元升學意願備受關注，今年有20人希望讀醫，比率逾8成。醫生高薪厚職，對知識要求亦比大部分職業為高，頂尖學生心儀醫科屬人之常情。不過近期關於醫生的負面新聞不少，大學醫學院應如何加強醫生品德教育，培養出才德兼備的醫生服務市民？

醫生若利用專業犯罪 對社會危害深遠

作為「以生命影響生命」的職業，社會對醫生的道德要求，在眾多職業中必屬前列，始終醫生背負社會信任，一旦從業者心有歪念，危害非常深遠，例如有西醫配合「碰瓷黨」開假醫生紙協助行騙、涉嫌濫發「免針紙」等。

近期本港再有多宗涉及醫療專業的事件，包括醫委會拖延16年才完成處理一宗醫療事故研訊；KOL女實習醫生不當使用醫療儀器及查閱病人私隱，被醫管局解僱及遭警方拘捕。部分狀元昨日受訪時，同意KOL行為失當一事，對有意入行的準醫生是警惕；亦有狀元稱做醫生並非要「晒命」，「太高調有時候容易惹禍」。

11位超級狀元：

13位狀元：

中大醫學院前院長：醫德教育是終身學習

上周立法會質詢中，議員多番追問大學醫學院如何加強醫科學生的專業操守意識。當局回應指，所有公院醫生必須醫術醫德兼備，而專業操守和醫生倫理道德課程，是本地大學醫學生必修科目。過去5年有3名實習醫生因工作表現欠佳、行為不檢或刑事罪行而未能完成實習，無法註冊成為醫生。

局方說法不能說錯，始終醫德教育是醫學院課程的必修範疇，任何醫科生都一定聽過《希波克拉底誓詞》和《日內瓦宣言》，承諾奉獻一生服務人類，以病人的健康及福祉為首要考慮。港大醫學院今年亦表示，特意加強醫學倫理及專業操守培訓。但社會真正要問的是，為何正規醫科教育已包含醫學倫理，仍會不斷出現涉及醫生操守的爭議？是否有人在從醫或學醫過程中已忘記初心？

中大醫學院前院長陳家亮向筆者指，社會整體知識水平提升，對專業人士操守要求也越來越高，醫學院對醫科生的醫德教育從沒鬆懈，但他一直強調醫生教育遠不止書本知識，身教、切身體會病人境況的同理心亦是重要範疇，「作為醫生，你點樣看待個病人，學生會睇住」。他形容醫德教育是終身學習過程，由初出茅廬到資深醫生都要不斷學習，亦會隨着社會變化而提升自己。

陳家亮認為，不應以個別事件評斷整體醫學界道德水平，他從事醫科教育多年，絕大部分年輕醫生都毋忘從醫初心，對病人的服務不斷進步，但無可否認隨着時代變化，年輕一代自小接觸互聯網，已將發放工作日常視為生活一部分，亦比上一代更重視工作生活平衡。然而在這背景下，醫生如何釐清界線，培養責任感及尊重病人私隱，學懂分辨甚麼事情是醫學倫理下不容許，這需要時間實踐。

外科醫生、立法會議員林哲玄則指，成績好與道德水平未必有百分百關係，現時醫學院收生仍偏重成績，認為長遠要加入其他渠道，了解學生品德水平，作為收生考慮因素之一；醫科生實習時，醫管局除了「技術上無做錯嘢」，亦可同時審視實習生態度、與病人交流互信等，作為評核標準。

今年港大和中大均以銀彈攻勢，以巨額獎學金吸引尖子，但除了有多少精英入讀，社會同樣期望醫學院訓練出來的醫生，操守對得起身上背負的專業。無論讀醫是希望名成利就當「月球族」，抑或加入公營醫療做前線醫生，都是個人選擇，但醫療是攸關生死的服務，從醫者的責任感，重要性絕不下於醫學知識。

聶風