優鮮港品︱首年料逾500農魚場參與 認證產品擬明年擴至豬、雞、活魚及蠔

政府今年推出本地漁農產品全新統一品牌「優鮮港品」，以「優質、安全、減碳」為核心定位，並已於上月開始接受申請。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（14日）討論計劃的推行情況，多名議員表示支持打造香港漁農品牌，但關注日後產品溢價後或出現假冒及混貨問題，促請當局加強監管和執法，同時建議將品牌引入立法會及政府餐廳、校園飯堂，進一步提升認受性。

首兩年免申請及年度審核費

漁農自然護理署助理署長（農業）馬惠忠表示，「優鮮港品」已於6月6日正式推出，現正接受申請。政府將透過農業持續發展基金，全額資助首兩年的申請及年度審核費用，並簡化「信譽農場計劃」及「優質養魚場計劃」下認證農戶的申請程序。他預計今年將有超過500個本地農場及魚場參與，產品未來會透過網購平台及全港逾500個零售和餐飲銷售點發售。當局並撥款約1,500萬元，由香港品質保證局擔任獨立認證機構，建立「生產者認證」及「同行者約章」制度，加強產品溯源及防偽保障。

議員憂產品升值掀造假風險

九龍中楊永杰相信，「優鮮港品」品牌建立後，產品可帶來更高附加價值，但擔心個別生產者誇大產量，甚至回收外地農產品貼上標籤「魚目混珠」，關注當局有否有效監察及懲處機制。環境及生態局局長謝展寰強調，如發現冒認或造假個案，當局會即時取消相關資格；若涉及欺詐行為，更可能循刑事方向追究責任。漁護署署長黎堅明補充，香港品質保證局會仔細核實農戶及魚場的實際生產能力、生產預算及出貨紀錄，確保產品來源真實，從源頭堵截標籤被濫用或假冒的情況。

明年擴至豬、雞、活魚及蠔

自由黨飲食界梁進關注現時認證產品種類較集中，詢問擴展計劃時間表，並認為品牌要建立獨特故事，將香港漁農文化推廣給下一代。謝展寰回應指，「優鮮港品」現階段主要涵蓋預先包裝農產品，目標於2027年擴展至豬、雞、活魚及蠔等產品，未來亦會研究納入更多加工食品。黎堅明亦透露，漁護署正與海洋公園合作定期推介本地「星級產品」，透過品牌故事提升市場吸引力；當局亦持續安排小學生參觀本地農場及魚場，未來樂意與教育局研究深化合作。

民建聯何俊賢指出，北部都會區發展下部分農地受影響，期望政府加強支援農戶，同時為本地漁農產品進軍內地市場訂立更具體目標。他又建議引入「分級制」，突出優質產品競爭力，並關注農戶額外包裝成本及街市假冒有機菜問題。當局回應指，包裝是建立產品溯源及防偽系統的重要一環，蔬菜統營處會向農戶提供技術及包裝支援。除了參與展覽推廣外，未來亦會主動到內地省市拜訪及對接企業，協助「優鮮港品」打入大灣區市場。同時會研究產品分級制度，並與海關探討打擊假冒有機菜的執法安排。

倡引入立會餐廳及校園

選委界陳凱欣則建議，政府應以身作則，將政府總部及立法會餐廳納入「優鮮港品」同行者計劃，並進一步推動品牌走進校園，鼓勵學校及飯盒供應商採用更多本地漁農產品。她亦關注官方「本地魚菜直送」平台價格競爭力不足，舉例指藍瓜子斑售價高達378元，而其他網購平台同類產品僅售約245元，價差明顯削弱消費者購買意欲。當局承認，現時直送平台規模較小，導致營運成本較高，長遠會尋找商業夥伴擴大銷售網絡，以規模效應降低成本，同時積極向政府機構、餐飲業界及學校推廣「優鮮港品」，提升品牌認受性及市場滲透率。

記者：陳耀霆