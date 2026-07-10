財委會大比數通過撥款292億建I·PARK2 政府 : 營運後每年賣電收益6億

政府向立法會申請292億元撥款，用於在屯門曾咀興建第二期綜合廢物管理設施（I·PARK2）。雖然項目早前在工務小組完成討論，並經投票決定交財委會審議時不再討論。但體演文出界霍啟剛、勞聯林振昇及「實政圓桌」莊豪鋒聯名去信財委會主席吳永嘉，指項目涉及金額龐大，為了讓議員、官員及市民大眾更深入討論及了解整個項目，財委會今午（10日）投票決定重啟討論。撥款申請最終獲在席大比數議員支持下獲得通過。

預計每年輸出9.6億度電 賣電收益約6億元

工聯會鄧家彪表示，I·PARK2的造價較I·PARK1更物超所值，亦有條件推動「零堆填」，且發電設施或可帶來經濟收益。他關注I·PARK1在電費上帶來多少的收益，若I·PARK2全面運作時又可為特區政府帶來多少的收益。

環保署副署長賴子堅表示，I·PARK1目前仍是系統測試及試營運的階段，當中發電及出電系統同樣在試營運階段，故暫未有正式的出電和賣電，但預計今年內I·PARK1正式運作就會出電及賣電。他指預計I·PARK2營運後，每年可向電網輸出9.6億度電，政府每年因此得到的賣電收益約6億元。

I·PARK2每日處理6000公噸上限 減廢計劃冀達零廢堆填

九龍中議員楊永杰表示，I·PARK1及I·PARK2每天處理量合共約9000公噸，但預計未來每天固體廢物可達1萬公噸，相信當時估算仍未計及北部都會區發展所產生的固體廢物，關注日後這些焚化爐擴容是否需要額外付款，以及I·PARK2營運後會否有任何收費，以減低項目營運的經常性開支。

環保署署長徐浩光表示，I·PARK2每日處理6000公噸已是上限，再沒有上升的空間，但當局有5年減廢計劃，以及回收再造項目，相信可達到零廢堆填。至於是否收費，他指暫未有計劃。

解釋逾8億美化及海堤工程開支

霍啟剛關注為何進行環境美化需約2.24億元，以及海堤改建亦需6億多元，希望當局解釋。徐浩光表示，海堤改建要在該處鑽挖入地底，再灌進水泥，然後放入煤灰，並以海堤防止煤灰流出海，再在上面興建碼頭，工程十分複雜，故費用較高。賴子堅補充，I·PARK2有一個較高的綠化百分比，當局雖追求實而不華的設計，但亦希望I·PARK2外觀上具吸引力，所以環境美化有約2.24億元的開支。

記者：郭詠欣