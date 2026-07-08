移民港人仍享福利 議員促收緊 政府落閘：無意調查回流港人使用公營醫療

【BNO/移民/港人/回流】立法會議員邱達根就部分港人長期離港、甚至移居海外多年後，亦無持續履行納税人責任，回流後仍可憑永久性居民身份即時享用公營房屋及醫療等福利，提出書面質詢。他批評這會導致公共資源被濫用及分配不公，形成「人不在，福利在」的資源錯配問題，促請政府檢視及收緊規定。不過勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆指，各項福利及服務性質不同，如要調整甚至限制長期離港或回流居港的香港永久性居民享用公共福利及服務，需審慎處理，不能一概而論。

醫管局暫無意就回流港人使用公營醫療作調查

至於公營醫療服務，孫玉菡指，合資格人士使用資助公營醫療服務，並無規定使用者需要居住香港某指定日數，因此也未能就長期離港及回流港人使用公營醫療服務作出統計。他表明，醫管局暫時無意就外地回流港人使用公營醫療服務進行調查。

「長期離港」或「回流居港」無普遍接受定義

邱達根又問及，政府是否掌握長期離港及已回流本港的香港永久性居民人數，以及他們回流後享用公營醫療服務和公營房屋的相關數據。孫玉菡表示，就政府資助的福利服務而言，除參與廣東院舍照顧服務計劃的長者外，服務使用者如果因離開香港而長期不使用服務，需退出相關服務。現時就香港永久性居民「長期離港」或「回流居港」並無普遍接受的定義。政府沒有備存提問提及的統計數字。

公營房屋方面，孫玉菡指申請公屋的人士及所有家庭成員必須現居於香港，並在配屋時仍須在港居住。自2023年10月的申報週期開始，入住後的租戶須每兩年申報持續居於單位，屋邨管理人員亦會透過日常管理及定期家訪，了解居住情況。如經調查後證實單位空置或租戶逾3個月非經常持續居於單位，房屋署會採取適當的租約管理行動，包括終止單位租約。

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