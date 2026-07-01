黃錦輝酒駕│身兼全國政協、中大工程學院副院長 曾透露參選受創科局長孫東啟發

現年66歲的全國政協委員、中大工程學院副院長（外務）黃錦輝，涉嫌酒後駕駛等4項罪名被捕。黃錦輝於2022年經選委會界別補選晉身立法會，並於2025年成功連任。他身兼多項公職，曾表示參選是受到現任創新科技及工業局局長孫東啟發，期望填補其議席空缺以聯繫大學創科上游。

黃錦輝在香港成長，早年就讀九龍聖德肋撒英文學校，其後遠赴英國深造，並於1987年取得英國愛丁堡大學博士學位。

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根據立法會個人利益登記冊資料，黃錦輝現時身兼多項社會公職，包括全國政協委員、林大輝中學校董、順德聯誼總會李兆基中學法團校董會獨立校董、香港科技創新聯盟副主席兼秘書長、香港金融糾紛調解中心董事、廣東省粵港澳合作促進會常務理事、深圳市科協常務委員、廣州市科協港澳顧問等。

現年66歲的黃錦輝，同時亦為中大工程學院副院長（外務），並在中大教學多年，並擔任中大系統工程與工程管理學系教授、創新科技中心主任、創業研究中心副主任。

涉嫌醉駕被捕現正保釋候查

黃錦輝於2011年獲香港特區政府頒授榮譽勳章（MH）。在政界方面，他於2022年12月18日的第七屆立法會補選中，成功當選選舉委員會界別議員，踏足政壇，當時宣誓時曾一度讀錯誓詞，亦涉嫌未有按照選舉指引規定提交支持者同意書。隨後於2025年，以1,329票高票當選第八屆立法會選委會界別議員。

黃錦輝曾透露參選立法會受創科局長孫東啟發。黃錦輝FB圖片

黃錦輝透露參選立法會受創科局長孫東啟發

黃錦輝曾接受中大媒體《走進中大》訪問，透露自己參選立法會的契機，是受到同為創科學者的創新科技及工業局局長孫東啟發。

黃錦輝指出，原本擔任立法會議員的孫東在出任局長後，留下議席空缺。他因此決定參選，以填補該位置，並表示：「孫東的位置是不容易替代的，因為他主要負責與作為創科上游的大學聯繫，這就是我晉身立法會後要做的事情。」