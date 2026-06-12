林哲玄轟電視節目有醫生教市民「唔食菜無所謂」 質疑政府無限制 不滿通訊局處理慢

立法會衞生事務委員會今日（12日）開會，討論政府提出的3年《體重管理計劃》。委員會主席、醫療衞生界林哲玄在會上，不點名提到一個電視台黃金時段播出的健康節目上，有一名自稱醫生人士教市民不用吃菜，又或吃多些菜和喝多些水是無助解決便秘問題等言論，質疑政府為何沒有規管或限制。他透露，曾去信通訊事務管理局投訴，亦未能解決問題，要求立法會秘書處記錄，他作為委員會主席對於通訊事務管理局今次處理緩慢，表示不滿。

林哲玄：自稱「營養師」人士亂教人減肥賺錢

林哲玄表示，自稱是營養師目前並無違法，故很多自稱營養師的人在外胡亂教人減肥賺錢，令一些不實、危險的信息滿天飛。他舉例，生酮飲食的信息充斥於網上，雖此方法是有效，但仍會有副作用，「食了不死是你好彩」，強調瘦不一定是健康，而這類飲食方法卻沒有規管。

他之後不點名提到，有一名自稱是醫生的人，在一個電視節目中教市民「唔食菜都無所謂」，對生存、對生長健康來說，人類在蔬菜上得到的物質不是必須的，又稱人類是不需要膳食纖維，吃多些菜和喝多些水是無助解決便秘問題，質疑為何這些言論竟可在一個電視台的黃金時間播出來，而沒有限制。

政府：醫生言論按專業守則規範 若對市民造成傷害會受規管

林哲玄在3月11日致函相關電視台及通訊事務管理局，斥責電視台當看不到、聽不到，但對方沒有回應；通訊事務管理局則於一周後及5月份兩度回信，都是沒有結果，批評政府沒有規管的時候，有人在賺錢、在胡亂說話，政府該如何去管理。

醫務衞生局回應時承認營養師是沒有法定的註冊制度，但正檢視情況，將來或在適當時候就不同的專職醫療作出不同的規管。至於醫生言論，當局表示是由醫務委員會根據專業守則去規範，若其行為對市民造成一個傷害，相信會受到規管。當局更稱，涉及媒體的部分要由相關部門處理，但承諾回去會檢視情況，有需要時會交予相關部門跟進。

記者：郭詠欣