政府發債上限增至9000億元 財庫局稱債務水平穩健 何君堯：不要隨便借錢、使錢

財經事務及庫務局根據《借款條例》向立法會大會動議擬議決議案，以批准政府在「基礎建設債券計劃」及「政府可持續債券計劃」下，為基本工程儲備基金借入總額不超過9000億元的款項。議案獲在席議員大比數支持通過。

許正宇：發債屬國際普遍做法

財經事務及庫務局局長許正宇表示，目前政府債券的借款上限為5000億元，現建議提高至9000億元，以增加發債的靈活性，又稱工務工程屬長遠投資，政府計劃發行更多較長期的債券，增加發行債券淨所得，讓現金流與工務工程項目的資金需要更匹配。

他續稱，發行政府債券是公共財政管理工具之一，環顧全球通過發債支持基建發展是國際普遍做法，只要發債額控制在公共財政穩健的水平，可讓資金靈活運用及對未來經濟作投資，為社會帶來更大的回報及效益，若立法會批准，在2026／27至2030／31年度期間，政府將每年發行約1600億元至2200億元的債券，政府債務與本地生產總值的比率，將由14.4％升至19.9％，遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健的水平。

譚鎮國籲政府加強解說

新界北議員譚鎮國表示，北部都會區是香港經濟的新引擎，是實現創科產業轉型及深化大灣區合作的關鍵，工程開支將進入高峰期，新財政年度的工程開支預計達到1280億元，而面對環球利率及房地產市場的調整影響，近年特區政府的賣地收入，確實不如往年般理想，影響基本工程儲備基金的收入，認同政府適度提高發債上限，不要因為外圍經濟周期波動，影響香港長遠發展戰略。

他又稱，世界很多地方面臨債務危機，明白市民的憂慮，相信政府要多作解說，讓市民知道特區政府的債務水平，佔本地生產總值比率仍然處於極低，是健康的水平，即使通過今次的決議案，預計未來的比率仍遠低於日本、新加坡等發達經濟體的比率。

陳振英：北都未來5年極需穩定資金 倡把握低息時機發債

金融界陳振英表示，基礎設施是城市發展的根基，應要預留充足的資源，確保基建發揮高質量的支撐作用，同時發展亦需要著眼長遠，引導資源更多流向綠色項目，才能真正實現可持續發展的目標。他續稱，未來5年北部都會區發展將邁入土地整合的重點階段，極需穩定充裕的資金予以支持，明白政府近年的財政收入增長受到限制，為了籌足資金支持政府今次的建議。

他指，考慮到利息償還的長遠性、財政的可持續性、以及市場反應的積極性，把握好發傾的時機是至關重要，在利率相對比較低時發債及估計極受歡迎時，適當優化調整利率，將有助政府紓緩長遠的利息支出。他亦稱，客觀上北都這類大型工程存在進度延誤的可能性，結合本地生產總值會有波動的特點，政府應要預留一定的空間，如果能掌握到好發債的時機，可以將暫時閒置的資金投資於其他短期的項目，可進一步優化財政資金的管理效能。

何君堯：不能以平息為由作無謂借貸

選委界議員何君堯則指，不要隨便借錢，政府有別於商業及民間機構，必須更加審慎理財，量入為出，「不能以平息為理由，作無謂借貸，當息口回升，開支負擔將變得沉重。」他又呼籲政府「不要隨便使錢」，以底線思維警惕借錢風險，嚴控開支。

記者：郭詠欣