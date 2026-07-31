小小博物館KOL大召集 ｜探索生活中的科學 分享奧妙知識

從每天早上查看天氣預報、乘搭交通工具出行，以至餐桌上營養豐富的食物，我們的日常生活中，其實都蘊藏着各種有趣的科學原理。如果您的孩子總是充滿好奇心、喜歡探索身邊事物、熱衷於表達自我，並樂於與他人分享自己的大小發現，那麼機會來了！由康樂及文化事務署主辦的「小小博物館KOL」計劃，現正展開招募，今年活動將以科學為主題，帶領小朋友從生活出發，探索科學在日常中的無限可能。

生活中的科學：從「食、住、行」出發

看似高深莫測的科學，其實與我們的「食、住、行」息息相關。在今次「小小博物館KOL」的活動中，香港科學館館長將化身星級嚮導，親自帶領小朋友深入探索各種科學的奧袐。從傳奇客機「貝茜號」，到未來感十足的自動駕駛技術、讓家居變得聰明便利的物聯網科技，再到近年備受全球關注的永續飲食概念，館長都會引領大家深入淺出地拆解各種科學迷思，與小朋友互動交流，滿足他們無窮無盡的求知欲！

導賞團將引領小朋友探索未來生活科技的可能性。

小朋友可以體驗自動駕駛的魅力。

影響未來的創新發明

香港科學館「創科廊」匯聚了時代最前線的科研成果，小小博物館KOL可以一次過飽覽跨領域的尖端科技——包括聽起來遙不可及卻威力驚人的量子科技、徹底改變治療方式的生物科技、輕巧卻堅固無比的先進物料，以及造型百變、功能強大的機械人。透過生動有趣的展品，以及館長的耐心解說，原本艱澀難懂的學科將會變得充滿趣味，絕對能讓小朋友大開眼界，開啟他們對未來科技發展的豐富想像。

一顆小小的微型晶片如何成就當今電腦的超凡計算能力？小朋友可以一起來認識未來數據主導的世界。

小朋友可觀察機械人如何成為我們日常生活之中的好助手。

感受超乎想像的AI潛力

人工智能（AI）是現今熱話，更是小朋友的最佳創意夥伴。在「人工智能廳」中，小小博物館KOL將會打破傳統框架，親身體驗AI與藝術的完美融合。在館長引導下，小朋友將會獲得前所未有的互動體驗，深入了解AI的強大功能：除了能與AI合作揮灑靈感，共同創作出獨一無二的數位畫作；還能拍攝個人頭像，在AI的輔助下闖進數位世界；更有機會與聰明絕頂的AI系統來一場精彩對弈，展開腦力大激鬥。透過趣味十足的互動，小朋友能感受人工智能的無限潛力！

小朋友可向「AI猜拳大師」挑戰「包、剪、揼」競技遊戲。

小朋友可利用AI創作出專屬畫作。

學習表達技巧 成為科學達人KOL

除了吸收豐富的科學知識，小小博物館KOL更有機會學習如何生動地將所學向大眾展示。是次活動特別邀請知名教育頻道主持人親身傳授祕技，重點講解演說及表達技巧，教導小朋友如何自信地面對鏡頭、組織內容，輕鬆抓緊大眾眼球！

完成活動可獲「小小博物館KOL」證書

完成活動後，小朋友可以在社交媒體發布帖文分享活動體驗或所見所聞，若達成任務要求，將獲得金、銀或銅獎電子證書；若提交短片分享科學知識，更有機會獲選成為「小小博物館KOL大使」，接受進階培訓，並於年底博物館盛事親身向大眾講解科學原理，體驗真正成為KOL！

於2025-26或2026-27學年就讀小三至小六年級的學生，在2026年8月10日（中午12時正）或之前填妥網上參加表格，即有機會參加「小小博物館KOL」活動，費用全免，完成活動任務後，可獲電子證書。各位家長，馬上為小朋友報名，讓他們在知識的舞台上發光發亮吧！

立即報名：https://try.ohpama.com/how_to_register/

更多詳情：https://www.museums.gov.hk/kol

