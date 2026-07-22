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澳洲樓市海外資金大洗牌 中資頻沽貨套現 日資進駐尋找高息回報

海外置業
更新時間：06:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-22 HKT

澳洲樓市海外資金版圖大洗牌！隨著內地房地產市場疲弱，大批中國投資者據報正急於拋售澳洲物業「套現」；不過，另一邊廂的日本資金卻看準時機大舉「接貨」。根據最新數據顯示，由日本業主持有的澳洲物業數量按年激增近46%，成為支撐當地樓市的新力軍。

內地及香港買家減持物業

據澳洲《先驅太陽報》（Herald Sun）報道，過去十多年來，中國買家一直是澳洲樓市的最大海外金主。不過，根據澳洲稅務局（ATO）最新公布的《澳洲資產外資擁有權登記冊》顯示，截至2025年6月底，中國買家在全澳持有22,272個物業，佔整體海外買家逾半，惟按年減少1,278個，跌幅為5.4%。與此同時，作為當地第二大海外業主的香港買家，其持貨量亦由3,486個微跌至3,396個。扣除期內新批出的購房申請，估計內地及香港買家年內合共淨拋售近2,800個物業。

2025年排名 國家/地區 2024年註冊量 (宗) 2025年註冊量 (宗) 按年變化 (宗數) 按年變化 (%)
1 中華人民共和國 23,550 22,272 -1,278 -5.4%
2 香港特別行政區 3,486 3,396 -90 -2.6%
3 新加坡 1,892 1,978 +86 +4.5%
4 馬來西亞 1,820 1,795 -25 -1.4%
5 日本 1,168 1,711 +543 +46.5%
來源：澳洲稅務局（ATO） *數據截至2025年6月底

澳洲房地產協會（REIA）行政總裁Jacob Caine認為，中國投資者減持澳洲物業，或與內地新屋供應過剩及樓市疲弱有關。他憂慮，大量投資者沽貨可能令部分原有出租物業流失，對澳洲租務市場構成壓力。

日資躍升第五大海外買家

另一邊廂，日本資金成為當地市場焦點。期內，日本投資者持有的澳洲住宅數目由1,168個升至1,711個，超越英美，躍升為澳洲第五大海外買家，僅次於中國、香港、新加坡及馬來西亞。

專門協助海外買家投資澳洲物業的Grit Real Estate創辦人Navin De Silva分析指，日本國內長期處於近乎零息的環境，驅使當地的機構投資者、人壽保險公司及養老基金積極向外尋求高回報。加上日本建築巨頭住友林業（Sumitomo Forestry）在2024年底成功收購澳洲最大建築商Metricon，進一步帶動了日本民間及企業對澳洲樓市的投資氣氛。

Grit Real Estate創辦人Navin De Silva分析指，日本國內長期處於近乎零息的環境，驅使當地的機構投資者、人壽保險公司及養老基金積極向外尋求高回報。
Grit Real Estate創辦人Navin De Silva分析指，日本國內長期處於近乎零息的環境，驅使當地的機構投資者、人壽保險公司及養老基金積極向外尋求高回報。

「辣稅」成隱憂 杜拜零稅搶客

雖然澳洲樓市對外資仍具吸引力，但海外買家入市的成本仍然高企。De Silva指出，海外買家在澳洲置業時需面臨沉重的稅務負擔，包括外國投資審查委員會（FIRB）申請費、海外買家印花稅附加費、土地稅及空置稅。

在繁重的「辣稅」下，悉尼等高樓價地區的投資回報已被大幅蠶食，不少資金已轉移至布里斯班及珀斯等地。相比之下，杜拜等新興市場以「零稅率」及高達8%至10%的租金回報率作招徠，對追求收益的海外投資者具吸引力。

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