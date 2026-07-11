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英國伯明翰新盤來港推售 2房345萬入場免地租

海外置業
更新時間：06:00 2026-07-11 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-11 HKT

英國第2大城市伯明翰，當地不乏全新住宅項目登場，為倫敦以外另一個選擇，最新來港推售的Boulevard & Origin，售價約由英鎊33萬起，折合港幣約345萬。

提供1房及2房戶型

由Investin plc發展，位於伯明翰Southside的Boulevard & Origin，其中Boulevard提供145伙，面積427至848方呎；Origin則設有133伙，面積427至797方呎，全數278伙提供1房及2房戶型，當中2房單位售價由英鎊約33萬起，折合港幣345萬，項目為999年租期、毋須繳付地租，每呎管理費約英鎊3.5元，即約港幣36.7元。

Boulevard & Origin均提供一系列生活需要的設施，包括健身室、影院室及私人用餐設施。這些配套不但提升自住質素，亦回應年輕專業人士、留學生及企業租客對工作、社交需求。

設計方面，Boulevard着重採光、景觀及居住舒適度，部分單位設有露台或平台；Origin則以設計感、空間流動性及自然採光為核心打造兼具實用與格調的居住空間。

交通方面，從項目步行約15分鐘可達Grand Central，乘搭巴士約9分鐘可達HS2 Curzon Street車站。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

相關文章：倫敦新盤間隔多元 售價約893萬 涵蓋開放式至4房

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