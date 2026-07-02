澳洲夢幻莊園850萬尋買家 城堡外形似足《哈利波特》場景 兼享逾20萬短租回報

近年港人熱衷海外置業，除了傳統的市區分層單位及新盤外，別具一格的特色大宅亦備受市場追捧。澳洲維多利亞州丹德農山脈（Dandenong Ranges）近日有一幢童話風格大宅放售，外形猶如隱身森林中的奇幻城堡，更被形容為《哈利波特》（Harry Potter）的電影場景，叫價157萬澳元（約849萬港元）。

森林塔樓猶如電影場景

該物業位於Kallista區Upper Coonara Road 56號，名為「Fernhills」，佔地高達1.42公頃，四周被果樹、花卉與茂密森林環抱。大宅設計靈感源自英式都鐸建築（Tudor-style）及薑餅屋，未入屋已洋溢濃厚的童話氣息。

屋內外充滿巧思，備有精緻手工木雕、黑木樓梯、彩繪玻璃窗及水晶吊燈，設有客廳吧台及一座特色塔樓。至於莊園內更自設人造瀑布及水車，花園不時有野生小袋鼠及袋熊出沒，自然色彩濃厚。

夢幻套房配手工雲朵燈

間隔方面，大宅採用錯層式設計。廚房鋪設經典黑白地磚配搭紅桉木櫥櫃，早餐吧台可俯瞰下層的第二客廳。飯廳偌大的凸窗將花園景致盡收眼底；主客廳則配備Coonara壁爐及吧台，透過四周的大窗戶，住戶可將滿園的蕨類植物、杜鵑花及高聳落葉樹一覽無遺。

主人套房絕對是全屋的焦點所在，房間採用挑高拱形大教堂式天花設計，鑲嵌了16個手工採光天窗，並懸掛一盞內藏逾200個燈泡的手工雲朵燈。套房連接水療浴室及法式小露台（Juliette balcony），不僅可眺望充滿《哈利波特》色彩的塔樓，牆紙更採用仿水晶紋理，進一步昇華魔幻氛圍。

除了主建築之外，物業還附設穀倉，可作工場、儲物及住宿用途，另有工作室、溫室及木柴棚。戶外設有多個休閒娛樂區，其中一個燒烤區以經典動畫《摩登原始人》（The Flintstones）為靈感，配備全套木雕家具，玩味十足。

家具配件出自木匠前業主

這幢三房大宅蘊藏著一段動人的家族歷史，前業主童年時隨父母由荷蘭移民澳洲並定居於此，直至2019年才將物業轉售。身為專業木匠的他，親手為大宅製作大量木製家具及裝置，屋內部分特色磁磚更印有其荷蘭故鄉村莊的圖案，充滿故事性。據悉，在現任業主購入前，大宅曾耗資約20萬澳元（約108萬港元）進行翻新。

適合度假自用或短租

現任業主Victor及Effie Leeman夫婦主要將物業作度假屋之用，同時兼營短期住宿租賃，每年可帶來約4萬澳元（約21.6萬港元）的租金收入。Victor形容此宅為「隱藏在森林中的瑰寶」，Effie則表示當初對大宅「一見鍾情」，這裡亦承載了無數珍貴的家庭回憶，包括兒子的婚前派對、婚照拍攝及各個節日聚會。

負責是次銷售的地產代理Robert Eierweis表示，物業既是渴求遠離城市煩囂買家的理想避風港，亦是投資者尋求成熟短租回報的絕佳選擇。

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