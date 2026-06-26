大阪房價與租金創新高 帶動高性價比住宅新市場｜李丹翔

近年日本房地產市場表現強勁，在亞太區遙遙領先，單是去年房地產投資額就佔亞太區總投資額的28%。根據最新市場數據，大阪市內新落成公寓的平均價格突破6000萬日圓大關。

日本旅遊住宿業仍維持強勁增長，今年頭4個月韓國和台灣旅客分別大增22%及24%，填補了中國旅客數量跌55%的空缺。同時，海外投資者的信心明顯回升，去年海外投資者的淨買入金額高達883億日圓，較2024年淨賣出1783億日圓，出現極大逆轉。大阪人口近年一直維持淨流入。在供不應求下，租金持續上漲。截至今年3月，大阪市各類住宅租金創下歷史新高，50至70方米家庭單位，租金按年升幅高達13.5%。

推出副線「The Vista」

FMI正式推出了副線品牌「The Vista」。有別於主線「The Peak」的高級時尚，The Vista主打年輕活力、用色鮮艷的風格，專為追求高性價比的客群而設。雖然是副線，但我們依然堅持興建高防震的鋼骨新樓，並全數配備日系名牌Nitori家具。選址為價格壓下來的關鍵——我們由心齋橋等核心區，稍微外延至「蛋白區」。所有The Vista項目都必須緊鄰鐵路站，確保交通極之方便，同具優厚潛力。

經過團隊深入考察，進駐了近年深受年輕人熱捧、全日本最大的韓國城——生野區鶴橋，打造全新項目「The Vista Sennichi」。項目提供16伙，面積均約300多方呎，附送大露台。由項目步行到鶴橋站只需兩分鐘，坐千日前線五分鐘即直達難波。交通方便又貼近核心區，這里租賃市場非常大，除了當地日本居民，更有龐大穩定的韓國社群在這里生活和租樓，收租不用愁。若大家想買日本樓放租，又不想動用太大筆資金，這項目入場門檻輕鬆，是一個收租的好選擇。

李丹翔

FMI至匯投資集團行政總裁及合夥人

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