日本央行維持利率不變 官員拒評干預匯市 日圓兌港元4.87算

日本央行維持政策利率在1厘不變，符合市場預期，但據報將根據經濟和物價情況持續加息。另外，日圓在周四紐約交易時段匯率一度上漲3.3%，創下自2023年12月以來的最大盤中升幅，不過官員拒絕證實有否干預匯市，但暗示得到了美國官員支持。

美元兌日圓最新報160.8，每百日圓兌港元報4.8774。

三村淳暗示獲美國等支持

財務大臣片山皋月周五迴避了日圓飆升是否是干預結果的問題，她只表示，當局將「保持高度警惕，並採取適當措施」。其後，日本外匯事務負責人三村淳暗示，一直得到美國同行和其他國家的支持。

三村說，確實意識到從美國獲得的支持不僅僅是道義上的支持。他補充道，通過自己的渠道，與美國當局保持密切聯繫，但拒絕透露更多細節。

在周四紐約交易時段，圓匯一度上漲3.3%，創下自2023年12月以來的最大盤中漲幅。彭博引述知情市場人士透露，日本政府出手干預以支撐日圓匯率，並補充說，美國當局在東京時間2:30左右曾匯率詢價。

韓元同走強 兩國傳協調操作

路透的報道則引述市場消息指，日本和韓國協調了市場操作，首爾也在紐約交易時段拋售美元。美元兌韓元匯率隔夜走強至1417.10，為10月中旬以來的最高水準。

日本及韓國股市今早反彈，日經指數及韓國Kospi最新分別升4.3%及13.7%。

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日本與南韓過去曾多次表態，雙方會在匯率議題上密切合作。兩國財長今年3月發表聯合聲明，對日圓及韓元快速貶值表達嚴重關切，並重申將密切監控外匯市場，對過度波動及無序走勢採取適當措施。

貝森特：日圓遭到嚴重低估

其他國家的介入無疑增加了干預的份量，尤其是美國，並可能使交易員更加謹慎。美國財政部長貝森特在接受訪問時表示，他認為日圓遭到嚴重低估，並稱過度波動是不健康的。

此次干預如果獲得證實，將是自今年4月底日本黃金周連假以來，日本首次進場干預匯市。當時，日本當局在數日內累計投入創紀錄的11.73萬億日圓（734億美元）支撐日圓。

這次的做法與上次截然不同。在4月末干預之前，日本官員反覆釋出強烈警告，表明已準備採取行動。相較之下，官員 們在過去一個月裡明顯保持低調，尤其是三村，除了接受了彭博訪問外，他很少公開露面，態度相對克制。