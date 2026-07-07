香港黃金清算系統試運 推8大配套措施 建全面黃金交易生態系統 李家超：讓國際視香港為避風港

黃金中央清算系統｜行政長官李家超公布，本港中央黃金清算系統今天（7日）正式試運，並已完成首個黃金交易結算，涉及多家銀行及其客戶，包括香港黃金交易礦業公司、冶煉商、珠寶商及其他投資者。現貨金最新報4,135美元，跌0.71%。

李家超在今日舉行的香港首屆固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上表示，因應當前地緣政治危機及宏觀經濟情況，黃金是主要流動性及風險管理工具，本港中央黃金清算系統運作，有助建立香港全面的黃金交易生態系統，讓國際基金及個人投資者視香港為避風港。

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港金結算公司成上金所國際會員

另外，上海黃金交易所公布，同意吸收香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）成為上金所國際會員。

據外媒早前報道，為迎接新推出的黃金清算系統，多間參與銀行已從海外進口大型金條。這些金條符合業界通行的「倫敦優良交割」(London Good Delivery)標準。香港推出黃金清算系統可望在亞洲黃金交易中心的競爭中取得領先優勢，新加坡上月亦宣布，計劃在年底前推出自己的清算機制。

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中國人民銀行行長潘功勝在論壇上表示，資本市場是一香港國際金融中心的核心基石，接下來人民銀行將會協同香港政府從四個方向協同發力，推動和鞏固香港市場發展。

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黃天祐：冀拓具全球競爭力、全面金融中心

證監會主席黃天祐致詞時表示，香港有成為全球的金融樞紐的條件，證監會近期的財富管理報告顯示，本港的資產管理規模（AUM）按年升20%，主要由非股票資金流入和固定收益市場的深化所致。另外，在早前固定收益及貨幣市場路線圖的支持下，香港已在擴大發行規模、拓寬投資者基礎、發展具競爭力的市場、外匯期貨，以及強化市場基礎設施等方面取得良好進展。

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他又指，證監會最終目標，是將香港從一個頂級的發行中心，演變為一個由二級市場、關鍵投資平台和無可比擬的收益連通性所驅動的、具全球競爭力且全面的金融中心，而這對於鞏固香港作為國家在「十五五」期間高質量對外開放中的獨特定位，至關重要。

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香港黃金中央清算系統3大亮點

1.《清算規則》規管

香港黃金清算系統運作受全面的《清算規則》規管清晰界定所有參與銀行及指定倉庫的權利、責任、規則及程序。

2.設中央帳簿

香港黃金清算系統設有中央帳簿用以記錄參與銀行的結算活動、黃金轉帳及結餘，並無縫對接指定倉庫，以便利及記錄實物黃金存取。

3.高效結算

香港黃金清算系統內的黃金結餘以未分配形式持有及結算，透過符合國際水平的混合持有方式實現參與者之間的高效結算。合資格用作結算的黃金須為符合國際標準，約400金衡盎司的金條。

香港黃金中央清算系統8大配套措施

隨著全新的香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運，政府同步推出8大配套措施，包括：

與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」 推出全新「HAU」價格代碼 擴充倉儲容量及提升精煉產能 豐富黃金投資產品 研究稅務優惠 協調保險安排 增加強積金投資ETF的彈性 成立業界主導的行業協會

財庫局指出，系統的交易、清算及結算工作已經投入服務，由政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）督導。當局續指，首批黃金已成功存入指定倉庫，首批交易及結算活動亦已完成，是次試營運獲主要市場參與者大力支持，包括銀行及金融機構、金礦公司、精煉商、珠寶商和機構參與者。港金結算公司會持續密切監察系統的試營運情況，系統也將連結即時支付結算系統，以實現「貨銀對付」結算，達致黃金交易及實物交收無縫連接，進一步降低結算風險並提升整體運作效率。

政府啟動聯同上金所推出首階段「實物聯通」，港金結算公司已申請成為上金所國際會員，並開設實物黃金帳戶，市場參與者透過雙向劃轉，可分別參與滬港兩地市場。

至於全新的「HAU」價格代碼今日（7日）推出，以展示香港市場特定的參考價格。有關代碼與彭博合作開發，在價格發現、流動性及參與整體交易方面，將為國際銀行、對沖基金、精煉商、企業及主權機構提供更高便利性及參考價值，尤其是活躍於亞洲交易時段的參與者。彭博及倫交所集團平台現已提供該代碼供市場作參考。

當局又指出，積金局將優化黃金ETF的審批機制，以促進強積金投資於有關資產類別；此外政府今年第四季會向立法會提交相關修例草案，建議優化強積金基金的投資規例，包括放寬基金結構限制。

財庫局又指，正繼續推動擴充倉儲容量及提升精煉產能；政府亦正研究為在香港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠。市場機構方面，港交所已重啟其美元黃金期貨合約，並正探索開發全新的人民幣黃金期貨合約，上金所將為該合約提供實物交割支援；保監局亦將於本月內推出專門的貴重物品保險熱線，支援市場參與者聯繫相關保險公司。

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參與試營運的主要市場參與者名單

港金結算臨時直接參與者：

⚫ 中國農業銀行股份有限公司香港分行

⚫ 澳新銀行集團有限公司

⚫ 中國銀行（香港）有限公司

⚫ 交通銀行（香港）有限公司

⚫ 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

⚫ 花旗銀行

⚫ 香港上海滙豐銀行有限公司

⚫ 中國工商銀行（亞洲）有限公司

⚫ 摩根大通銀行

⚫ 渣打銀行（香港）有限公司

⚫ 瑞銀集團

參與首批交易的機構

銀行：

⚫ 東亞銀行

⚫ 上海銀行

⚫ 中信銀行

⚫ 民生銀行

⚫ 浙商銀行

⚫ 大新銀行

⚫ 浦發銀行

證券公司：

⚫ 中銀國際

⚫ 建銀國際

⚫ 中國銀河國際

⚫ 中信建投

⚫ 中信證券

⚫ 廣發全球資本

⚫ 國聯證券

⚫ 海通國際證券

⚫ 東方證券

礦業公司：

⚫ 江西銅業

⚫ 山東黃金集團

⚫ 招金金業

⚫ 紫金礦業集團

精煉廠：

⚫ 賀利氏金屬

⚫ 美泰樂貴金屬

⚫ 鎷克士龐博

⚫ 點金國際

⚫ 粵鑫國際

珠寶商

⚫ 周生生珠寶

⚫ 周大福珠寶

⚫ 景福珠寶

⚫ 六福珠寶

科技公司

⚫ 京東科技

(以上排名依機構英文名稱字母順序排列)