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貝森特表示不急於延長於中國貿易休戰協議

宏觀經濟
更新時間：10:20 2026-05-20 HKT
發佈時間：10:20 2026-05-20 HKT

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，並不急於延長與中國的貿易休戰協議，該協議將於今年11月到期。

訪華後接受訪問 稱相信關稅不會再上調

貝森特上周陪同特朗普訪華後，接受訪問時表示，相信只要關稅不再上調，中國就會接受通過新的301條款關稅恢復之前的美國關稅稅率。他又透露，美國政府不急於延長與中國的關稅及關鍵礦產貿易休戰協議，認為目前情況穩定，今年稍後還有時間與中方會晤續簽該協議。

貝森特補充，中國在關鍵礦產方面的履約情況令人滿意，但仍未算理想，所以美方將再次與中方接觸。預計國家主席習近平將於今年9月訪美，在白宮與特朗普會面。貝森特稱在9月前，他將與國務院副總理何立峰會面，商討貿易問題的更多細節。

特朗普訪華達成交易 與休戰協議無關

談到特朗普今次訪華的貿易成果，貝森特表示達成了中國訂購200架波音噴射機以及每年購買價值 170億美元的美國農產品的交易，但他指與11月到期的貿易休戰協議是分開的。

貝森特又表示，特朗普今次訪華，最重要的成就是與北京建立了雙邊管理貿易、投資及人工智能協議，相關內容將會在後續談判中再作進一步討論。他又透露中美雙方官員，很可能會在未來4至8周內，開始就人工智能保障措施進行磋商。

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