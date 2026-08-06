港媽穿緊身旗袍卡拉鏈 竟落大堂求助男保安 叔叔邊拉邊講「這句話」 網民：AV情節？｜Juicy叮

一名任職古箏老師的年輕港媽在網上發文，分享了一段自己早上趕出門所穿旗袍卡拉鏈的奇葩經歷，結果惹來大批網民熱議，樓主亦親自現身留言區回覆網民，揭開這場拉鏈驚魂的背後細節。

趕出門旗袍卡拉鏈 尷尬求助男看更

這位港媽在上周六（8月1日）早上準備外出時，發現衣服的背後拉鏈拉到一半卡住了。從樓主隨帖文附上的照片可見，她當日身穿一件剪裁極度貼身的優雅旗袍。這類傳統旗袍的設計往往十分修身，加上拉鏈設於背後，若果不慎卡住，單憑自己一人的確難以反手強行拉上。

樓主在文中憶述當時的焦急心情：「今朝拉極都拉唔到拉鍊，拉到一半又趕住出門口，唯有死死氣落樓下同保安叔叔講...」情急之下，樓主竟然選擇跑到大廈樓下大堂，向當值的一位男保安員求助。樓主詳細記錄了當時與保安叔叔那段極具視覺衝擊的惹火對話：

「樓主：唔好意思可唔可以幫幫手，我知有啲尷尬，但可唔可以幫我拉......

保安：哇......（一路拉一路講）其實呢我都係一個咸濕佬

樓主：哈哈哈（一拉完就怒奔出大門）」

保安驚吐「咸濕佬」宣言 網民直斥：極度綠茶、似拍AV

帖文引發極大迴響，不少網民對樓主的行為表示極度無法理解，直指正常女性絕對不會隨便找一個沒有深交的成年男子幫自己拉拉鏈：「正常都唔會搵個唔識嘅男人幫手囉」、「唔知既以為你咁隨便勾引佢」、「真係擔心個保安叔叔會會錯意」。

有網民提出質疑，認為拉極都拉不到，理性的做法應該是選擇換過另一件衣服，而不是找男保安：「拉極拉唔到，我會選擇著第二件」、「完全唔合理，拉唔到咪著第二條...保安姨姨起碼都女人...搵個男人？？？」有網民更質疑樓主的行為惹人誤會，甚至嘲諷事件猶如日本成人電影：「唔知以為睇緊AV，下次就入你屋企幫你拉」、「C9走去引條保安仲出po，真係綠茶」。

樓主親身反擊解畫：有拍攝工作非穿不可

面對一些網民的非議，樓主未有退縮，逐一回覆批評的留言為自己解畫，她解釋指，當日並非不想換衫，而是身不由己：「因為今日有拍攝，所以要着呢條...」她進一步透露當時求助的內心掙扎：「我都掙扎咗5秒」，又指自己居住的是單幢樓，「樓下個全職保安得一個」。

對於網民質疑為何不找路人幫忙，樓主無奈表示：「保安叔叔日見夜見都唔算唔識，我有諗過走出街問事但一位女士，But好似仲尷尬。」她甚至認為大家大驚小怪：「其實我真係覺得幫手拉個拉鍊好小事，拉到一半都冇乜嘢好睇到（我仲要着旗袍）。」

稱大堂多CCTV好安全：「控制唔到人哋個腦諗咩」

對於保安叔叔那句震撼網民的「我都係一個咸濕佬」，有網民認為保安其實是婉轉地提醒她要保持警惕，甚至警告她「防人之心不可無」。樓主卻為對方平反，認為保安只是在說笑話：「其實佢都係講咗一句真話/笑話，所有男人都鹹濕㗎啦，By the way佢個人好好，大家唔好太誤解佢。」

有網民好心提醒：「會唔會佢要對你做啲咩，根本唔需要當刻做...日日經過時畀人意淫下冇咩所謂啦？」樓主則自信地回應，強調大堂布滿閉路電視十分安全：「喺大堂度，佢可以對我做啲咩啫，咁多CCTV。」

雖然她承認保安講完那句話後自己都有「打個突」，但她霸氣反擊網民的擔憂：「我哋控制唔到人哋個腦諗咩，包括你個腦都控制唔到，所以做好自己，唔好理咁多人哋啦。」

網民集思廣益獻計 傳授「獨居拉鏈神器」秘技

為免樓主下次穿旗袍再遇上同類尷尬場面，有不少熱心網民向樓主分享生活小智慧：「著之前穿條長嘅線/幼繩，拉完再拉返出嚟」，樓主立刻虛心受教：「1年獨居人士要多跟你學習，下次我試下！」另有網民建議用潤滑法：「平時搵支蠟燭摩擦下條拉錬，石蠟會填補拉錬齒牙微小的凹凸...令其拉得更順暢」，成功為這場「拉鏈風波」提供了一個最實用的下台階。

來源：Threads

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