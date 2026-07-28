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60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：12:04 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:04 2026-07-28 HKT

有90後女地產經紀在網上分享奇葩的帶客睇樓經歷，涉事的為一對60歲夫婦，他們在參觀有人居住的單位時，竟上演了一幕令人目瞪口呆的「霸王硬上屎塔」事件，誇張行徑惹來大批網民熱議。該名經紀其後更公開事件震撼結局，揭開這對夫婦最終有無買樓。

睇樓客零禮貌 當正自己屋企

這位女經紀在Threads發文表示，早前帶領一對年約60歲的夫婦去睇樓。起初參觀幾個交吉的「鎖匙盤」時，氣氛都相當正常。直到他們前往一個有業主正居住中、而且全屋新裝修的單位時，惡夢便正式開始。

女經紀憶述，這對夫婦一進門就毫無顧忌，「一入屋，個先生好自然咁，將自己件外套直接放咗喺人哋梳化上。」面對客人當正自己屋企的行為，作為專業經紀的她見狀即刻「心裡一沉」，為免得罪在場的業主，唯有「默默行過去，幫佢拎返起件外套，自己拎住算數。」本以為已經化解了一場公關危機，沒想到好戲還在後頭。

阿叔霸王硬上廁 阿嬸神補刀焫𤓓全場

之後兩公婆繼續認真參觀，但去到洗手間的時候，男客人竟然直接走入去，然後做出令全場窒息的舉動：「關門，仲要鎖門」，女經紀形容自己當下已經「心知不妙」，但最精彩、亦是最令人崩潰的是，站在門外的太太不但沒有阻止丈夫，更氣定神閒地對著廁所門補上一句：「記得開抽氣扇呀。」

這個視旁人如無物、強行「爆石」的舉動，瞬間令現場氣氛降至冰點，經紀無奈表示：「我企喺客廳，望一望業主太太——已經黑面。」面對一屋屎味與極度尷尬的氣氛，她直言「嗰一刻真係好想原地消失。」沒多久參觀結束，一行人只能靜靜地離開，這場經歷令她直呼「真係一世難忘」。

網民齊聲討：業主點解唔趕客？經紀還原事發經過

帖文引發熱議，大批網民留言直斥這對夫婦極度無家教，紛紛表示「是基本的禮貌都不會！」、「去有人住緊既屋睇樓，咩都唔掂唔係常識嚟架咩」，樓主亦無奈認同，感嘆「咩人都有，每日都有新意」，有網民笑指客人「真係當咗自己屋企」。

有網民則推測男客早有預謀，直言他聽到要開抽氣扇「即係處心積慮，plan好咗上嚟係開大嘅」，不過樓主就估計對方只是「係睇睇吓，突然想去廁所」。

面對如此離譜的行為，不少網民大惑不解為何業主不立即出聲制止：「我係業主即刻開佢波啦！公廁呀？即刻同我出返嚟！」、「如果有人入我廁所lock，我會立即叫佢出嚟，然後請佢離開」。樓主對於自己出手阻止的批評大喊冤枉，解釋一切發生得太快：「已經發生緊...阻止唔到...」、「事情發生得太快...」。

有網民亦認為「禮貌d問下人先唔得嘅？」、覺得「如果男人開口問...一般人應該都會答應」。不過樓主身為專業經紀，就直指就算問了都未必會借，並表明自己的做法：「我會即刻拉走個客話去樓下會所，盡量都唔會用業主個洗手間。真係唔係咁好。」她亦強調，就算有網民覺得放外套在梳化沒問題，但她認為「其實自己拎住好啲，始終唔係自己屋企」。

網民嘲諷作故仔 樓主高EQ連環反擊

事件發酵期間，引來部分網民質疑事件真偽，有網民留言單打樓主：「日日上嚟打字作文9up」、「搵到錢嘅地產 你睇吓會唔會好似你咁Ｘ樣得閒喺度作文」、「你條Ｘ樣睇已經知冇生意啦」。面對連番惡意攻擊，樓主展現極高EQ反擊：「同閣下一樣，多舊魚」、「而家個個手機不離手，打幾隻字要幾耐？係咪你等緊嗰位『好忙』仲未覆你message，所以咁燥底？」她更大方自嘲「我都想係9up」、「多謝你支持，睇我啲文喎」。就連有網民建議她「不如試下唔好用ai寫，睇落冇咁假」，她也幽默回應：「多謝提醒，咁我下次寫得亂啲」。

業主網民分享睇樓同類經歷：可能鬼故都冇咁恐怖

這單奇葩事件更引發不少網民分享自己的慘痛經歷，有網民指「以為鬼故」，樓主笑言「可能鬼故都冇咁恐怖」，有網民追問可否分享更多類似恐怖故事，樓主心有餘悸地說「我諗一單已經夠」。

有業主大呻曾有睇樓客未經同意便打開廚櫃檢查，樓主回應指「有時啲客係會想睇下櫃入邊係點，但通常會問咗先開」；亦有客人看樓不問自按燈掣，更誇張的是，有同行經紀留言分享睇樓遇過「空中飛人」，樓主聽聞也只能嘆句「慘」。

不過，有網民亦分享超暖心經歷，指曾有經紀帶客睇樓傾到半夜餓到胃痛，業主太太竟即時淥杯麵開啤酒招待，結果兩個鐘內極速成交，樓主見狀也立刻送上祝福：「恭喜恭喜。」

震撼結局曝光：屙完真係有買樓！

最令人意想不到的是，大批網民紛紛好奇這對「無禮夫婦」最終到底有沒有買下該單位，留言問：「咁佢是否買咗呢間屋？」、「試過好屙先買？」、「嗰個單位屙屎唔係咁暢順，所以買咗第二個」。雖然有網民直指這種客「揾人攝時間，根本無心買樓」、「只係屙屎，唔係睇樓」，但女經紀親自揭曉了一個令人跌破眼鏡的神轉折結局：「最後呢個客人係有同我買的」、「但最後係買咗另一間」。

來源：martha.propertym＠Threads

延伸閱讀：雙塔廁所嚇窒港女 睇樓遇上特色盤：幾平都唔想租 網民解鎖用法大讚設計優點多

 

 

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