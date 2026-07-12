超市付款差5毫子享88折 元朗港男想放棄 旁觀女士霸氣拔「XX」神救援：拎去嘟咗先｜Juicy叮

買嘢差少少錢才有折扣，有時實在令人進退兩難。元朗一名港男昨天（11日）在一間超市購物，付款時發現帳單只差5毫子，便達買滿150元可享88折的門檻。

正當他找不到平價貨品湊數打算放棄之際，身旁一位女士如女俠般神奇現身，霸氣地拔出「XX」相助，神救援幫他湊夠數，成功享受88折優惠。詳情見下圖及下文：

超市付款差5毫子享88折 元朗港男想放棄 旁觀女士霸氣拔「XX」神救援：拎去嘟咗先逐張睇↓↓↓↓

差5毫子享88折 樓主無奈欲放棄

樓主昨天（11日）在社交平台 Threads 發帖，分享了一件令他大感窩心的美事。事發於昨日下午約4時半，樓主在元朗一間超市購物，並準備用自助收銀機付款。

當時熒幕顯示價錢為 $149.5，這時身旁一位太太突然開聲：「哎呀，做咩咁唔小心呀？」樓主剎那間來不及反應，正以為自己有甚麼行差踏錯，太太接著提醒：「今日買滿 $150 有88折呀！」

出於「有啲唔抵」的心態，樓主立刻掃視收銀機旁有甚麼十元八塊的東西可以湊數，奈何只看到 $30 的日本番茄及 $100 的洗衣珠。

女俠霸氣拔瓜相助：拎去嘟咗先

正當樓主感嘆「唉，算啦」，打算放棄88折，直接掃二維碼付款之際，突然被一包苦瓜攔截。原來是剛才那位太太從她的購物籃中，拔出價值 $6 的苦瓜遞給他，猶如正義女俠為主持正義亮劍一樣，霸氣地說：「拎去嘟咗先！」

樓主於是答話：「苦瓜都好喎，畀媽媽加料先。」但這位太太直言：「我今晚煮餸要㗎，你畀咗先，我之後畀返 $6 你，88折唔好蝕畀佢呀！」

這名機智的太太最終成功幫樓主湊夠數慳錢。樓主事後在帖文中，隔空向這位戴粉紅色帽、穿白色Tee（T恤）的太太致謝，大讚她今日很漂亮。

網民激讚：以為係武俠小說

網民被這份人情味感動，大讚這位「苦瓜女英雄🤣」，直呼：「香港人真係好醒又好Sweet（甜）」、「阿靚太轉數好快！」

更有網民大讚女俠借出苦瓜那一幕極具畫面感：「聽聽下幾乎以為係武俠小說。。。！😅」、「女俠😭🙏🏻 拎條瓜出嚟好似強劍出鞘咁」、「拎去Doo（嘟）住先，型😎」。也有人佩服這位太太的日常機智：「買得餸多，自然出到呢啲生活智慧。」

網民亦大方地建議樓主，不如將苦瓜當作謝禮送給對方，並抵死留言：「今次佢拔瓜相助，下次你可以雪糕送炭🤣」。

最後，有網民為這位善心的太太送上祝福：「依位太太善心又熱心。祝佢以後去廁所都有廁紙，揸車周圍都綠燈。」

資料來源：tse_kk＠Threads

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