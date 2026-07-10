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贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:10 2026-07-10 HKT
發佈時間：11:10 2026-07-10 HKT

「新手運」有時可能很邪門。一名港男早前與好友過大海到澳門食生日飯，期間順道首次踏足賭場試手氣，起初以$100 贏得 $1400，豈料贏錢後瞬間心雄，轉戰百家樂結果反輸 $38萬；輸光所有積蓄後，更在賭場門口「做一事」。同行友人無奈大嘆：「真係唔好唔信邪！」詳情見下圖及下文：

港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪逐張睇↓↓↓↓

樓主：贏$1400即上腦

樓主前天（8日）在社交平台 Threads 上發帖大嘆：「第一次去澳門就輸咗 $38萬。真人真事，真係唔好唔信邪！」

樓主透露，早前趁著長假與一班朋友去澳門慶祝生日，其中一位友人更是第一次踏足賭場。本來大家開開心心，點知最後竟演變成一場悲劇。

一開始，這名「新手賭徒」的新手運爆棚，玩電子機輕鬆將 $100 變成了 $1400。沒想到這 $1400 竟令他瞬間「上晒腦」，嫌棄電子機「冇溫度」，夾硬要坐上賭枱玩百家樂，結果這一步變成了噩夢的開端。

拒食生日飯死追 威脅老友：唔借冇朋友做

當樓主與其他同行朋友輸了 $2000 決定收手時，這名「新手賭徒」卻死唔肯走，堅持要留低繼續追數。沉迷賭博的他甚至連朋友的生日飯也拒絕出席，轉頭更向樓主借 $2萬翻本，更拋下狠話威脅：「唔借冇朋友做！」

樓主等人吃完生日飯後，在賭場門口赫然看見這位「新手賭徒」在崩潰大哭。眾人原本以為他只是輸了幾千元，豈料對方爆出驚人數字，直認「輸咗 $38萬」。

樓主續指，原來他為了追數，狂以 Double（雙倍）方式買大小，結果輸光了所有的個人積蓄，還要加上向樓主借來的那 $2萬。見到好友落得如此下場，樓主無奈大嘆：「出埠玩真係要睇實啲 Friend（朋友），上起頭上嚟真係神仙都救唔返。」

網民嘲心態差：買$38波膽都要諗幾個鐘

這宗「贏粒糖輸間廠」的倒錢落海慘劇隨即引爆網民熱議。不少網民對這位「新手賭徒」的行徑感到震驚，並一針見血地指出「輸錢皆因贏錢起，心態真係好重要」，點破事主貪勝不知輸的盲點：「根本 $1400 嗰下就要走。」

亦有網民直指：「呢種人賭錢好危險，接受唔到輸。」更有網民抵死對比：「係囉，去馬會買 $38 波膽都要諗幾個鐘。」

除了直指事主心態有問題，不少網民亦加碼大爆賭錢的殘酷真相，指：「真係好多人輸身家啊，不要去。」

有網民更發揮「食花生」本色，八卦追問事主的下場：「最後有無破產？？？」；部分人則認為他落得如此下場是咎由自取，冷冷拋下總結：「最好嘅結果。」

網民：輸$38萬買一世教訓

雖然 $38萬對普通人來說絕非小數目，但有部分網民卻抱持「塞翁失馬」的態度，認為這未嘗不是一件好事。有人留言安慰指：「輸 $38萬 換取一世唔好再賭都值。」

更有網民點出，如果事主一開始在賭場發了大財，後果可能會更加不堪設想，直言：「俾佢贏咗 $38萬 仲Ｘ大鑊，以後肯定輸得仲多，如果識得收手其實係一件好事。」

資料來源：path2demon＠Threads

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