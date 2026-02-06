偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：13:17 2026-02-06 HKT
發佈時間：13:17 2026-02-06 HKT

慈母偏心細仔？有港女自爆家事，指早年被母親人大要求資助兩名弟弟結婚，每人各捐10萬大元，即共20萬。由於事主當時僅月入不足3萬元，一時間要送出相等於7個月的工資，在氣上心頭下，決定做一事作報復性反擊。詳情見下圖及下文：

偏心慈母屈資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬港女氣炸 狠心做一事反擊逐張睇↓↓↓↓

樓主：想我拎20萬出嚟

樓主昨日（5日）在社交平台Threads發帖，講述自己一直影響至今的陳年家事，指↓↓↓↓

最近有單老母偷咗阿哥啲金去俾細佬結婚嘅花生，令我諗起N年前老母要求我俾10萬出嚟俾我細佬結婚用，當時我拎緊唔夠30k一個月，而我有兩個細佬同年結婚，換句話講，佢想我拎20萬出嚟，我話「你都有病，就算我唔食飯唔買嘢都要白做7個月🤬」。

最後，我係費時睬佢，直情家用都cut（切斷）埋，onＸＸ的，好彩我無收埋啲金喺屋企啫🙄 。

樓主：廿萬就真係跌入黑洞

樓主補充：

其實我同細佬關係OK，我嗰陣都同佢哋講過呢單嘢，其實佢哋自己都攪得掂，但我老母就唔知係面子問題定係思覺失調，走嚟叫我送錢俾佢哋.....

仲同我講將來你結婚佢哋咪又係俾返你，咁我做乜要無啦啦捱窮幾個月甚至一年去做呢樣嘢，何況我無plan（計畫）去結婚，咁廿萬就真係跌入黑洞唔知拎唔拎得返......

而家都仲係同老豆老母住，但基本上我唔會同佢講錢銀嘅嘢，屋企有需要買咩佢可以出聲，但就無再每月俾嚿錢佢，新屋按掲裝修我都唔駛佢俾錢出嚟，費時將來有乜爭拗攪到上電視...... 

網民力撐明智

不少網民對事主的遭遇表示同情和支持，直言決定「正確👍🏻」、「明智」、「想讚你好醒目👍🏻呢啲錢俾咗出去都唔會有人多謝你，只會怪你俾得少」、「恭喜你免卻了人生一大煩惱，同冇道德嘅人而係唔使講道德」、「你嘅做法絕對正確」。

有網民對於「其實點解細佬結婚要阿哥家姐俾$佢結婚？」、「自己結婚要人俾埋單」的行為表示不解，另有人強調「無錢咪唔鋪張或者儲到先結，嗰啲人爭氣啲喇」。

有人講出更極端情況，指「你（樓主）親生都算係咁，叫你俾親戚個仔，話佢哋好慘，借都唔係。。。」

網民：老一輩鍾意情緒勒索

另有網民則點出「重男輕女？」、「呢啲老母淨係幫仔，啲女當係草咁！」，和「老一輩最鍾意情緒勒索，話養父母係應份，強迫每月要俾幾錢家用」的問題。不過，也有網民唱反調批評樓主，留言指「你都幾不孝」。

資料來源：Threads

