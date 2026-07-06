聖若瑟書院辦全港最大型模擬聯合國會議 逾80所本地及國際學校參與

聖若瑟書院於過去周六及周日（7月4日至5日），舉行第二屆聖若瑟書院模擬聯合國大會（SJCMUN26），本屆更首次加入學生主導的慈善項目，以回應現實世界可持續發展議題。活動有80多所本地及國際學校、逾500名參與者出席外，並邀請行政會議召集人、新民黨及匯賢智庫主席葉劉淑儀主持閉幕禮，並就「香港青年的國際參與機遇」發表主題演講。

香港青年的國際參與機遇

葉劉淑儀期望莘莘學子能夠關心國際事務，勇於承擔、理性思考，並以開放的心態迎接轉變。校長郭廸民在開幕禮期間，勉勵同學培養堅毅精神，並寄語與會學生，「切勿畏懼犯錯。當今世界需要有勇氣提出創新思路的遠見者，而這個過程必然伴隨着嘗試與淬鍊。」

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繼去年慶祝創校150周年後，聖若瑟書院繼續透過多元的課外活動，拓寬學生的國際視野、促進全人發展。副校長譚創耀指出，期望透過是次大會，讓學生走出課室，在常規課程之外開拓更廣闊的國際視野。「學習需要學生在真實而具挑戰性的情境中摸索，讓他們對世界的理解更具廣度和深度。」

本屆SJCMUN首次加入由學生主導的慈善項目，以回應現實世界的可持續發展議題。大會宣布與Tree-Nation合作，支持位於玻利維亞的「亞馬遜防護林」植樹造林項目，將對全球議題的討論化為實際行動。

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談及是次綠色倡議的意義，聯席秘書長中五學生蕭頌洋表示，「回饋社會向來是 SJCMUN 的核心使命。我們對玻利維亞重新造林計劃的支持，突顯了中學生對急劇氣候變化的關注與承擔；我們亦希望藉此樹立榜樣，證明即使是中學生也能為世界帶來改變。」

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