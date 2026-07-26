積金易加強提取MPF核實要求 月底推新安排 嚴防虛假聲明或不法手段

積金局主席劉麥嘉軒今天（26日）發表網誌，提及有個別濫用提早提取強積金（MPF）的情況，包括以虛假聲明或其他不法手段申請提早提取強積金，更有不法分子誘騙計劃成員非法申請提早提取強積金，或以高仿真度的假身份證，非法提取年滿65歲計劃成員的強積金。為加強保護計劃成員的強積金，積金易會於7月底推出新安排，進一步強化提取強積金申請的核實要求。

需透過「智方便」進行認證

在新安排下，除了以小額結餘（$5,000或以下）及死亡為理由的提早提取申請外，所有計劃成員如向「積金易」提交提取強積金申請，包括年滿65歲的提取申請，都必須透過「智方便」進行多重身份認證，完成即時容貌辨識，以確保申請人身份真確無誤。

經「積金易」申請提取強積金新安排

即使計劃成員註冊「積金易」時已透過「智方便」進行身份認證，在提交提取強積金申請時，申請人仍須完成以「智方便」進行的多重身份認證步驟。通過驗證後，他們亦須按指示透過「積金易」遞交相關證明文件，經審核後，強積金受託人才會向申請人發放強積金。

受託人須履行受信及法定責任

劉麥嘉軒又在網誌指出，「積金易」的其中一項功能是令行政工作標準化，以提升整體運作效率。但在實際運作中，仍會出現一些不適用於劃一標準流程的特殊個案，包括需要受託人作專業審核判斷的特殊申索。在處理這類個案時，受託人須履行其受信及法定責任，以誠實、忠誠及「以計劃成員利益為先」為原則，並須符合相關法規要求。

在處理過程中，如果相關受託人有需要向計劃成員索取補充資料，「積金易」會跟進及與計劃成員保持聯絡，以提供協助及監察整個過程，確保個案妥善處理。她表示，由於個別特殊個案須更仔細的核實及評估，處理時間無可避免會較長。然而，「積金易」與受託人會在保障計劃成員利益及符合法規的前提下，盡力加快處理進度。

按照目前機制，打工仔女年滿65歲可提取強積金，法例同時亦容許在特 定情況下，可以提早提取強積金，包括年滿 60 歲並提早退休、永久離開 香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、小額結餘及死亡。