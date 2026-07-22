自駕遊注意｜旅遊保、租車保有何分別？一文拆解墊底費及第三者保障

旅行租車自駕遊，可令行程更彈性，且能免卻搬運行李乘搭公共交通工具之苦，深受不少港人熱捧。不過，近日北海道等地接連發生涉及港人的嚴重車禍，短短5日內兩宗事故已釀成1死多傷，再次喚起大眾對自駕遊安全的關注。事實上，不少港人對自駕遊保險及租車保險的分別存在誤解，萬一不幸發生意外，費用與責任該由誰承擔？《星島頭條》將為你拆解當中保險迷思，讓大家安心出行。

不少人以為租車公司的收費中，已包含汽車保險，便毋須額外購買旅遊保及自駕遊保險。事實上，多數租車公司提供的汽車保險主要集中在車輛損毀及第三者責任，或不包括對駕駛者和乘客本身的醫療保障。相反，旅遊保險通常設有較高額的海外醫療保障，涵蓋緊急醫療運送、住院及手術等開支。

「自駕遊保險」非獨立產品

要留意的是，所謂「自駕遊保險」並非獨立的保險產品，而是在基本旅遊保險之上，包括或額外附加的「租車自負額保障」。至於當地租車公司的汽車保險，則由租車公司投保，已包在租車費或需加購，一般設有固定自負額（又稱為墊底費）。

假設在日本自駕時意外撞毀車身，總維修費為10,000港元，而租車合約列明自負額為5,000港元，如果沒有「租車自負額保障」，在這種情況下，司機就需要自付5,000港元；如已購買包含「租車自負額保障」的旅遊保險，即可支付全部或部分自負額，減輕突發的財務負擔。

換言之，自駕遊保險並不直接賠償汽車維修費，只賠償駕駛者需承擔的「租車自負額」。

同時，不同租車公司設定的自負額可相差甚遠，部分甚至高達數萬港元，因此出遊租車前應先了解合約條款，並評估旅遊保險的「租車自負額保障」上限是否足夠。

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各地第三者責任保障或不同

此外，當撞到人或他人財物時，第三方責任情況亦值得注意，視乎當地法律規定而有所不同，例如日本租車公司的基本保險涵蓋對第三方人身傷害和財產損害的無限賠償，而南韓和台灣的租車保險則通常包括強制性的第三方責任險。

然而，香港自駕遊保險一般並不涵蓋在駕駛時對第三方造成的傷害或財產損失，意味若在海外自駕時因過失撞損他人車輛或財產，將無法賠償第三方的損失，必須依賴租車公司的保險，故此租車前應留意租賃條款，了解租車費用有否包括針對人身及財物的第三者責任保障，評估加購租車保險需要。

危險駕駛屬不保事項

若不幸發生意外，多數保險公司會要求受保人於事發後21至31日內提交索償。回港後應盡快整理單據，以免錯過索償期限。一般所需的索賠文件包括：

-租車收據與合約正本

-租車保險證明文件

-當地警方的車禍紀錄書或報案紙（需載有報案編號、警署資料及事發經過）

-租車公司的事故報告（需含參考編號及印章）

-營業損失罰款收據（NOC，如有）

需要特別留意的是，即使購買了保險，某些違規情況依然不獲賠償。常見的不受保情況包括違反租車合約要求（如駛入禁止路段）、違反當地法律（如酒駕、無牌駕駛或嚴重超速）、車輛自然磨損及輪胎單獨損毀，以及保單未列明保障的租車公司營業損失費。

投委會旅遊保險五大貼士

為了讓市民安全自駕遊，投資者及理財教育委員會（投委會）提出了以下實用建議：

1. 外遊要買旅遊保險

無論是自駕遊、自由行或跟團，外遊前都要買份旅遊保險以防萬一，汽車保險不等於旅遊保險。早些買旅遊保險，假設行程因意外如航班延誤、家人生病過世、惡劣天氣等等而取消，都可得到賠償。

2. 確定是否包第三者意外賠償

租車公司一般提供汽車保險，費用多會包含在車租內，應向租車公司確定租約所包的汽車保險細節，以及是否包括第三者意外賠償，否則需額外購買。

3. 留意汽車保險多設自負額

汽車保險一般設有自負額，俗稱「墊底費」，即租車者需要承擔的賠償費用，你可以考慮一些提供「租車自負額保障」的旅遊保險。

4. 了解條款及不受保事項

要留意若受保人違反租車公司的某些條款或涉及不受保事項，例如受到酒精或藥物影響，或沒有當地的合法駕駛證件下駕駛出租車等而引致損失，將不會受到保險公司的保障。

5. 出發前做好個人準備

記得帶備國際駕駛許可證，最好同時攜帶香港的駕駛執照以備不時之需。出發前先了解當地的交通規則、不成文交通習慣及天氣，如出現濃霧或暴風雪等，應以安全為先，避免自駕了。

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