國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕

中國AI大模型迅速發展，近日「中國四大頭部大模型創始人」更引發市場熱議，分別為DeepSeek創辦人梁文鋒、月之暗面創辦人楊植麟、智譜（2513）AI創辦人唐杰，以及MiniMax（100）創辦人閆俊傑為首的「國產AI四大模型掌門人」。若以上述4間公司估值及最新市值計算，4人目前正掌握着逾1.1萬億人民幣的AI企業。

綜合媒體報道，4人年齡介乎34歲至49歲，具有量化交易、電腦科學及人工智能研究等背景，兼且全是頂流學霸。不同的是，4家公司採取不同技術及商業路線，以爭奪全球AI市場，其中DeepSeek大幅降低模型訓練成本、月之暗面旗下Kimi K3挑戰美國前沿模型、智譜押注AGI基礎研究，以及MiniMax拓展多模態應用。

梁文鋒位列全球富豪榜第60名

目前41歲的梁文鋒是DeepSeek創辦人，生於湛江吳川，曾以當地高考狀元身分考入浙江大學電子資訊工程專業，對人工智能興趣濃厚，攻讀碩士期間將技術應用在量化交易上，其後更曾創立量化投資機構幻方量化，DeepSeek亦將量化交易中的統計學思維引入大模型訓練，透過改善數據採樣、模型架構及分布式訓練框架，降低對算力堆疊的依賴。

據悉，DeepSeek-V3訓練成本僅557.6萬美元，模型表現可媲美GPT-4o，推理成本亦降至行業平均水平約十分之一。同時，DeepSeek模型目前已獲全球逾20萬家企業採用，年化收入達4億至5億美元。

資本市場方面，DeepSeek於今年6月完成510億元人民幣首輪融資，融資後估值介乎3,500億至4,000億元人民幣。梁文鋒透過「權錢分離」架構，在引入騰訊（700）及寧德時代等巨頭資金的同時，仍掌控84.29%股權及近100%表決權。根據彭博數據則顯示，梁文鋒淨資產約2,567億元人民幣，位列全球富豪榜第60名。

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楊植麟曾是汕頭狀元 清華畢業

34歲的楊植麟是四人中最年輕的一位，曾是汕頭理科狀元，其後入讀清華大學電腦系，再赴美國卡內基美隆大學攻讀博士，研究深度學習及自然語言處理。他更曾參與提出深度學習大模型架構Transformer-XL及自然語言模型XLNet，前者針對Transformer處理長文本時記憶能力不足的問題，後者則曾在多項國際權威基準測試中刷新紀錄。

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此外，楊植麟曾在Google Brain及Meta AI工作，於2023年回國創辦月之暗面，並將長上下文列為Kimi的核心技術方向。公司最新推出的Kimi K3擁有2.8萬億參數及100萬Token上下文，在編程及智能體測試中接近全球前沿模型水平。

除了模型能力，Kimi K3亦以價格作為競爭賣點，其API每百萬Token輸入及輸出收費分別為20元及100元人民幣，企業調用成本僅約GPT-5.6 Sol的40%。若企業每月使用1億個輸入Token及2,000萬個輸出Token，Kimi K3成本約為4,000元人民幣，GPT-5.6 Sol則約為7,450元。

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截至今年6月，Kimi企業客戶已突破12萬家，在金融、法律及科研等專業領域的付費用戶佔比超過60%。估值方面，月之暗面最新達約315億美元（約2,134億人民幣）；楊植麟憑藉持有51.83%股權，個人身家逾1,100億元人民幣。

唐杰是清華教授 押注AGI研究

49歲的唐杰是清華大學電腦系教授及智譜創辦人。與部分企業加快商業化變現不同，唐杰今年7月在題為《巨浪已來》的內部信中提出「摸高計劃」，宣布未來兩年集中投入AGI基礎研究，不追求短期應用變現。

有關計劃涵蓋長程任務、自治智能體系統、完全自我訓練及極致安全治理四大方向。智譜亦計劃投入逾百億元人民幣研究機器可解釋性，希望釐清模型決策背後的運作邏輯，提高AI系統的透明度。

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至於智譜旗下GLM-5.2支援100萬Token上下文，並以最寬鬆的MIT許可協議開源。資料顯示，模型已吸引全球逾300萬名開發者使用。根據東吳證券研報顯示，智譜僅用5個月便實現10億美元ARR，較Anthropic的15個月更快。截至周二計，智譜股價收報1,219元，市值高達4,898億人民幣。

閆俊傑：公司達標前不領薪酬

37歲的閆俊傑於2006年考入東南大學數學學院，並於2010年6月獲得東南大學理學士學位，其後進入中國科學院自動化研究所碩博連讀。他於2014年在百度研究院實習，並在之後一年於中國科學院自動化研究所模式識別國家重點實驗室博士畢業，隨後在清華大學電腦系從事博士後研究。

至於閆俊傑創辦的MiniMax主攻混合專家模型（MoE）及多模態技術，業務涵蓋文字、圖像、語音及影片生成。MiniMax旗下Hailuo AI集中發展文生影片技術，支持4K解像度、每秒60幀的實時生成。截至今年7月，公司多模態產品收入佔比據報突破40%，較2025年的15%明顯提高。

另一方面，MiniMax亦透過港股上市取得資本支持。目前閆俊傑持股21.46%，以MiniMax最新市值達670億元人民幣計，其身家約144億元人民幣。他早前更在一封全員信中宣布，在公司達成AGI目標之前，不再從公司領取任何薪酬，並拿出名下4%股份激勵團隊，另以1%股份支持開源生態。