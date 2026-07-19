中東戰火再起拖累港股港樓 林本利料恒指難越二萬六 樓價下半年恐跌半成

美國近日再度空襲伊朗，中東戰火重燃，國際油價重上80美元水平，利率期貨顯示美國今年內可能加息一次。林本利估計，港股及港樓或受加息拖累，恒指下半年恐低見20000或21000點水平，樓價則回調半成。

恒指6月底曾見22518點的今年最低位，但踏入7月一洗頹風，輾轉升至周四（16日）的25221點，至周五（17日）才大幅回調逾500點。林本利指出，若根據黃金比率，恒指由低位反彈跌幅的50%或61.8%到25200點水平已差不多了，再以現時經濟環境及入市資金來看，實在很難升上26000點。

黃金比率看恒指反彈目標

自1月高位看 自5月高位看 高位 28056點（1月29日） 26844點（5月14日） 低位 22518點（6月26日） 22518點（6月26日） 跌幅 5538點（19.7%） 4326點（16.1%） 反彈38.2% 升2116點，即24634點 升1653點，即24171點 反彈50% 升2769點，即25287點 升2163點，即24681點 反彈61.8% 升3422點，即25940點 升2673點，即25191點

加息恐觸發美股大回調

再加上，特朗普仍是全球最大不確定性，來到世界盃尾聲美國對伊朗戰事重啟、油價回升，他擔心美國通脹一旦重新升溫，聯儲局因而加息，恐觸發美股大幅回調，屆時港股亦難以獨善其身。「過往經驗8月下跌機會大，故要減持，等下跌一成，重返23000點水平，再考慮低吸。」

他重申，恒指可能要等到2027或2028年才有機會重上30000點大關。事實上，他去年3月預測恒指重上28000點前，曾回顧港股2007年至今衝破28000點，甚至突破30000點的歷程，往往也非一帆風順。

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舉例2014年市場迎接「滬港通」面世，當年9月一度升至25362點，惟遇上「佔中」事件，恒指未能企穩25000點，其後要相隔4個多月、2015年2月才挑戰成功，在A股急升助攻下，恒指當年4月升至28588點的高位，可惜其後A股未被納入MSCI觸發股市大跌，「港股大時代」落幕。

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重上3萬點或等多兩三年

及至2025年12月美國加息0.25厘，更令港股進一步下挫，至2016年2月低見18278點，即不足一年間由高位下挫逾10000點。當年恒指由18000點再起步，9月升至24000點水平，到2017年在特朗普首次上台及「逢七例升」的憧憬下，才一路上揚至2018年1月的33484點歷史高位。可見即使恒指今年初曾升上28000點水平，但要重新挑戰30000點，再等兩三年也不奇。

林本利認為，美國一旦加息可能會觸發美股大跌，但聯儲局屆時亦可能轉軚減息救市，同時美匯下跌也對港股有利。因此他期待2027至2028年，美國踏入減息周期、美元指數回落至90至91水平，港股有較大條件重上30000點。

樓市料跟隨股市回落

股市向來是樓市領先指標，在2015年4月恒指升上28588點時，中原CCL指數同年9月亦高見近147點，其後隨著股市急跌、2016年2月低見18278點時，CCL也在3月跌至127點，自高位回調達13%。現時，CCL已由今年3月近135點低位，回升至近日約160點，升幅約兩成。他預期，若下半年美國加息，股市回落，樓市也會跟隨，惟今次跌幅未必如當年13%這麼深，他估計僅回調5%至10%，之後待供樓息率下調而回升。