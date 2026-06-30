苦主「取消保單」慘遭呃走50萬 騙徒假扮AI客服 逐步套取銀行資料

電話騙案猖獗，近月接連再有騙徒假冒網購平台職員致電市民，聲稱其登記帳戶時自動購買一份家居保險，首年免費，第二年開始收費，再以「取消保單」為由進行一連串操作騙取金錢，其中有受害人在短短兩日內損失高達50萬港元。除了上述受害人之外，另一受害的事主向《星島頭條》親述被騙經過，指其即使獲銀行及時攔截，仍無奈損失部分積蓄。

聲稱綁定保險 不取消需收費

事主H（化名）日前在社交平台Threads發佈警世長文，公開自己的慘痛經歷。事緣他下班時接獲自稱一個網購平台職員的來電，指其帳戶自動剔選及綁定一份家居保險，首年免費期即將屆滿。騙徒警告若不盡快取消，往後3年合約期內每月將被自動扣取逾千元保費。由於事主隱約記得曾開通相關優惠，便按指示聯絡假冒的保險員工「何先生」，預約翌日辦理取消手續。

苦主點擊進入虛假釣魚網站

其後，事主H點擊騙徒提供的連結進入虛假釣魚網站，並在指示下與所謂的「智能客服AI」對話。騙徒先以核實身份為由，誘使事主截圖提供名下所有銀行戶口結餘，藉此掌握其資產狀況。隨後，假AI發送一組驗證資料，指示事主在網上銀行的轉數快（FPS）版面輸入「認證碼」，並填寫指定收款人名稱及電話號碼。騙徒不斷安撫稱這只是不扣錢的認證程序，他最終信以為真，親手送出第一筆資金。

當事主H發現存款被扣除後，騙徒反客為主責怪事主操作超時，又以該保險商為大公司為由，承諾若有任何利息或手續費損失公司會承擔責任，款項亦會退回，成功穩住其情緒。

騙徒不斷催促 苦主慌亂間過數

翌日早上，騙徒再將目標轉向事主H名下的其他銀行戶口。在騙徒的不斷催促與假AI刻意延遲一分鐘回覆的心理戰下，他慌亂間再次按指令過數，並將轉帳限額調至最大，終被轉走約20萬元。

直至騙徒教唆事主H提取銀行定期存款再次進行認證時，他才猛然清醒，隨即不斷質問對方要求提供全名及員工編號，並自行上網搜尋真正保險公司的熱線核實。官方客服證實查無此人後，騙徒亦立即切斷通話，此時累計達50萬積蓄已被騙去。

騙案並非孤例 另一苦主親述經過

事主H的遭遇並非孤例，早於今年2月已有市民不慎墮入同一陷阱。徐先生（化名）向《星島頭條》透露，當時收到自稱網購平台職員的來電，指其早前申請的信用卡附送家居保險。由於申請時間久遠，騙徒態度誠懇，表示已屢次致電，令他放下戒心。其後，另一名聲音充滿磁性、毫無口音的假冒保險職員接力聯絡，以即將收取正價保費為由，催促他盡快辦理手續，而且「一開始真係有張保單」。

騙徒同樣發送假網站連結，並要求徐先生如實報告儲蓄金額以「確認身份」。騙徒指示他在轉數快頁面輸入聲稱是驗證碼（CFM）的「虛擬號碼」，強調絕對不會成功過數。徐先生首次輸入24萬多元時因餘額不足而失敗，第二次輸入8,000元時過數。騙徒故作驚訝並要求再次認證，當他準備再轉出2萬多元時，終被銀行系統成功攔截。

銀行凍結戶口 仍難追回款

徐先生事後欲轉賬給朋友時發現戶口遭暫停，致電銀行查詢才知悉自己受騙，隨即報警求助。警方雖表示會嘗試凍結涉案戶口，但坦言首筆8,000元失款難以追回。徐先生提醒大眾，若在情緒不佳或思緒混亂時接獲可疑來電，應果斷收線並核實真偽。

HKTVmall及蘇黎世保險已發告示

此前，HKTVmall及蘇黎世保險已發出告示，表示與相關欺詐來電、網站、社交平台帳戶或電郵訊息並無任何關係，並提醒客戶提高警覺，慎防受騙。而就近日有市民懷疑受騙，HKTVmall在社交平台上分享防騙小貼士，包括：

- 切勿點擊可疑連結或來歷不明的網址。

- 所有交易請只在HKTVmall官方網頁或 App 內進行。

- 任何情況下，請勿於第三方平台提供個人資料或進行轉帳。

HKTVmall又提醒，如發現任何可疑情況，應立即向執法機構求助；若遇到疑似詐騙個案，亦可透過私人訊息提供相關資料，平台會作記錄並交由職員跟進處理。

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