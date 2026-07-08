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偏頭痛痛到懷疑人生？中醫教「包你不頭痛手法」按壓後助頭腦清醒 附2大穴位同樣見效

保健養生
更新時間：15:02 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:02 2026-07-08 HKT

偏頭痛發作時，不少人都會選擇吃止痛藥。無論是西醫還是中醫，現今的治療觀念已由過往的「見痛止痛」，轉變為「主動預防」。最新一集《健康關注組》，專家指出許多人的偏頭痛其實源於日常生活的不良習慣；註冊中醫師陳嬿珺更特別傳授了一套結合「包你不頭痛手法」與手足特效穴位的保健操，讓市民從源頭阻斷痛楚來襲。

中醫推介專治偏頭痛「包你不頭痛手法」

註冊中醫師陳嬿珺指出，透過精準的頭部與手足穴位按摩，能夠達到疏風活血、通絡止痛的效果。「包你不頭痛手法」操作方式源於包剪揼的動作，以手掌包覆頭部，然後按壓10次，這個動作可以刺激頭部多個穴位，包括率谷穴、角孫穴、百會穴，上班前刺激一下，頭腦也會清醒。

必學2大特效穴位

除了按摩頭部，日常或感到頭部繃緊時，可以指腹適度揉壓以下2個遠端特效穴位2至3分鐘，同樣有神奇效果：

  • 1. 合谷穴（手部特效穴）

    • 位置： 位於手背虎口處，當第1、2掌骨之間，約當第二掌骨橈側的中點。

    • 功效： 中醫有云「面口合谷收」，合谷穴是止痛的萬能要穴。按壓此穴能有效疏散頭面風熱、通絡鎮痛，對偏頭痛有極佳的即時緩解效果。

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  • 2. 足臨泣穴（足部特效穴）

    • 位置： 位於足背外側，第4、5蹠骨結合部的前方，小趾伸肌腱的外側凹陷處。

    • 功效： 屬於足少陽膽經。由於多數偏頭痛都沿著膽經走（耳上及頭部兩側），足臨泣穴作為膽經的重要穴位，能引火下行、專治頭痛與目眩，是從遠端改善偏頭痛的特效穴。

中醫觀點：辨證論治與日常調理

陳嬿珺醫師補充，中醫治療偏頭痛同樣強調「治未病」。除了上述的穴位按摩與針灸治療外，中醫會根據患者的體質（如肝陽上亢、氣血虧虛或痰濕阻絡等）進行中藥調理。市民日常亦應注意保持作息定時、避免過度勞累以及遠離吹風受寒，方能徹底遠離偏頭痛。

擺脫「見痛止痛」惡性循環 

腦神經科專科方嘉揚醫生表示，偏頭痛並非「注定跟一世」，現在已經可以透過預防性治療進行有效控制。很多長期患者過度依賴止痛藥，反而可能引發「藥物過度使用性頭痛」。

  • 新型治療： 現時醫學界已推出針對偏頭痛研發的 CGRP（降鈣素基因相關肽）抑制劑。這種預防性治療能主動阻斷大腦傳導偏頭痛的訊號。

  • 使用方式： 包括口服藥物，或是定期進行注射（打針）。醫生會評估患者的發作頻率、副作用耐受度來制定方案，幫助長期受困擾的患者降低發作次數與嚴重程度。

資料來源：《健康關注組》

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