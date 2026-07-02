轉季皮膚敏感 專家揭免疫力失調4大警號 必食8大抗炎食物拯救皮膚「天然消炎藥」竟是它！

每逢轉季，不少香港人的皮膚便開始「發脾氣」，面頰無故泛紅、乾燥脫屑，甚至濕疹、風癩（蕁麻疹）集體爆發。許多人以為這只是單純的皮膚表面問題，於是花費大量金錢購買貴價護膚品、抗敏面霜，結果往往徒勞無功。

皮膚反覆敏感是求救訊號

臨床醫學指出，皮膚反覆敏感的根源，其實是身體內部的免疫系統正在向你發出求救訊號！皮膚作為人體最大的外在器官，往往首當其衝反映內在的失衡。要徹底根治敏感肌，必須學懂「內服外養」的科學原理，透過飲食調節免疫力，由內而外重建健康的皮膚屏障。

以香港最常見的異位性皮膚炎（濕疹）為例，患者體內的 Th2 免疫細胞通常過度活躍。這類細胞會釋放大量的促炎細胞因子，直接破壞皮膚角質層的完整性。健康的免疫系統猶如身體的軍隊，一旦軍隊「指揮失靈」，就會演變成自己人打自己人，造成持續的皮膚發炎。

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免疫失調4大核心成因

皮膚科醫生解構，當身體的免疫系統出現以下四大問題時，過敏反應就會直接顯現在皮膚上：

屏障功能受損： 當免疫系統失衡或過度活躍時，會錯誤攻擊自身的皮膚細胞，引發慢性發炎，導致角質層的鎖水功能大跌，令外界的灰塵、致敏原更容易入侵，形成「愈痕愈抓、愈抓愈炎」的惡性循環。 壓力荷爾蒙作祟： 香港人生活節奏急促、工作壓力大。長期處於高壓狀態會令身體分泌大量「壓力荷爾蒙」皮質醇，這種物質會直接抑制免疫系統，拖慢皮膚細胞的更新與修復速度，令皮膚變得脆弱暗啞。 腸道菌群失衡： 醫學界近年推崇「腸皮膚軸線（Gut-Skin Axis）」理論。腸道是人體最大的免疫器官，一旦腸道壞菌過多，會引發「腸漏症」，使毒素進入血液並誘發全身性免疫反應，最終在皮膚上爆發紅疹。 外在環境刺激： 空氣污染、紫外線以及冷熱天氣急劇轉變，都會對皮膚造成物理刺激。對於免疫力較弱的人士，這些外在環境因素極易成為觸發皮膚發炎的臨界點。

8大增強免疫抗敏食物

想要擺脫「玻璃肌」，營養師建議市民無需刻意購買昂貴的補品，只需在日常茶飯中多加進食以下八種在本地超市就能輕鬆買到的「抗炎神隊友」：

益生菌食品（如無糖乳酪、泡菜、康普茶）： 直接為腸道補充好菌，抑制壞菌滋生，從根源改善「腸漏症」引起的皮膚敏感。

深海魚類（如三文魚、鯖魚、沙甸魚）： 富含 Omega-3 脂肪酸（EPA 及 DHA），是天然的強力抗炎劑，能有效滋潤皮膚、減輕紅腫。

維他命 C 水果（如奇異果、士多啤梨、橙）： 強效抗氧化，對抗自由基對皮膚的破壞，同時是製造膠原蛋白的必要原料，加速傷口癒合。

綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍、西蘭花）： 豐富的維他命 A 能夠維持黏膜及皮膚細胞的完整性，築起皮膚防線的第一道盾牌。

堅果種子（如合桃、杏仁、奇亞籽）： 杏仁富含維他命 E，能保護細胞膜免受氧化損傷，每日進食一小把（約 30 克）能有效緩解皮膚乾燥。

薑黃： 其活性成分「薑黃素」具備極高的抗氧化與抗炎能力，被譽為「天然消炎藥」，能壓制慢性皮膚發炎。

綠茶： 富含兒茶素（EGCG），研究證實能舒緩由紫外線與都市空氣污染引起的皮膚過敏反應，穩定膚質。

蒜頭： 蘊含大蒜素，具備天然抗菌及抗病毒功效，能直接激活免疫細胞，減少因外在感染引發的皮膚併發症。

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