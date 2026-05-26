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女子開口飄「屍臭味」 吃香口膠仍難掩蓋 中醫揭恐是腸道問題 附3大常見口臭成因

保健養生
更新時間：12:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-26 HKT

約會最怕遇上口臭的尷尬場面！有網民分享，心儀對象開口竟飄出陣陣「屍臭味」，就算狂食香口膠急救，也慘變「雙重惡臭」。中醫警告，這類連刷牙漱口都掩蓋不住的惡臭，其實並非口腔問題，可能是腸道出現健康問題。

女子開口飄「屍臭味」 吃香口膠仍難掩蓋

一位男網友在社交平台Threads上發文訴苦，指早前與喜歡的女生出遊時，驚覺對方竟有嚴重口臭。他形容那種異味並非一般缺水導致的口水味，而是從體內散發出來的「屍臭味」。該名男網民續指，為了化解尷尬，他拿出隨身攜帶的香口膠給女方吃兩粒，結果變成了香口膠混雜屍臭味的雙重惡臭。

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中醫揭恐是腸道問題 附3大常見口臭成因

這則帖文引發網民熱烈討論，更引來中醫師艾莉絲留言解答。她指出，這種從體內散發出來的屍臭味通常並非源於口腔清潔問題，而是腸胃出現問題，氣味往上飄。她從中醫角度出發，詳細分析了3種常見的「真口臭」類型：

3大常見口臭成因
3大常見口臭成因

1.腸胃積熱型

食物在腸胃內過度發酵腐敗，多見於有便秘問題、消化緩慢，或經常進食煎炸、辛辣及甜食的人士。口氣味道偏向「腐」、「臭」及「悶」，通常在早上起床時最為明顯。

2.肝火上炎型

經常熬夜、容易發脾氣及睡眠質素差，口氣味道偏向「苦」、「酸」及「焦」。有別於腸胃積熱的腐臭，這是一種乾燥的火氣味。

3.純口腔問題

由牙周病、蛀牙或扁桃腺結石等引起。這類情況必須尋求牙醫協助，並非中醫的調理範圍。

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如何判斷口臭來源？

艾莉絲醫師提出了一個簡單的判斷準則：如果口氣帶有「屍臭味」＋「早上起床最嚴重」＋「伴隨排便不順」，這十之八九屬於腸胃問題。她特別強調，這類型的口臭，無論是勤刷牙、漱口還是狂食香口膠都無法掩蓋。因為異味是從腸胃經食道直接飄上來，源頭並非在口腔。

延伸閱讀：聞口氣自測疾病徵兆 1種氣味恐患腎病/肝衰竭 洗甲水味代表甚麼病？

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